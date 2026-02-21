21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
0-045'
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
0-06'
21 Şubat
Lens-AS Monaco
2-3
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
0-047'
21 Şubat
Juventus-Como
0-2
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
0-035'
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
1-1
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
3-3
21 Şubat
Chelsea-Burnley
1-1
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
0-036'
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
1-2
21 Şubat
Brentford-Brighton
0-2
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
1-1
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
1-037'
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
2-3
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
1-0
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
2-2
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
3-2
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-1
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Yusuf Yazıcı attı Olympiakos kazandı

Yunanistan Süper Lig'inin 22. haftasında Olympiakos , sahasında Panaitolikos'u 2-0 mağlup etti. Olympiakos'un ikinci golünü Yusuf Yazıcı attı.

calendar 21 Şubat 2026 21:01
Haber: Sporx.com
Yunanistan Süper Lig'inin 22. haftasında Olympiakos , sahasında Panaitolikos'u konuk etti.

Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Olympiakos, rakibini 2-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Lorenzo Pirola ve 89. dakikada Yusuf Yazıcı kaydetti. Mücadelenin 83. dakikasında oyuna giren Yusuf Yazıcı, kısa süre sonra takımının ikinci golüne imza attı.

Bu sonucun ardından Olympiakos puanını 50'ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Panaitolikos ise 21 puanda kaldı.

Gelecek hafta Olympiakos, deplasmanda Panserraikos  ile karşılaşacak; Panaitolikos ise yine deplasmanda Atromitos'a konuk olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 5 1 55 15 56
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
14 Konyaspor 23 4 9 10 25 35 21
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
