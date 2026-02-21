Yusuf Yazıcı attı Olympiakos kazandı

Yunanistan Süper Lig'inin 22. haftasında Olympiakos , sahasında Panaitolikos'u konuk etti.
Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Olympiakos, rakibini 2-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Lorenzo Pirola ve 89. dakikada Yusuf Yazıcı kaydetti. Mücadelenin 83. dakikasında oyuna giren Yusuf Yazıcı, kısa süre sonra takımının ikinci golüne imza attı.
Bu sonucun ardından Olympiakos puanını 50'ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Panaitolikos ise 21 puanda kaldı.
Gelecek hafta Olympiakos, deplasmanda Panserraikos ile karşılaşacak; Panaitolikos ise yine deplasmanda Atromitos'a konuk olacak.