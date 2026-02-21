21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
20:00
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
0-0DA
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
21:00
21 Şubat
Lens-AS Monaco
19:00
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
20:00
21 Şubat
Juventus-Como
17:00
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
20:30
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
18:15
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
16:00
21 Şubat
Chelsea-Burnley
18:00
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
20:30
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
16:00
21 Şubat
Brentford-Brighton
18:00
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
18:00
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
20:30
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
17:30
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
17:30
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
17:30
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
17:30
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
16:00
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-145'
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Fenerbahçe'de Cherif'in opsiyonu devreye girdi!

Fenerbahçe'de Nottingham Forest maçına ilk 11'de başlayan Sidiki Cherif'in opsiyonu devreye girdi.

calendar 21 Şubat 2026 13:59
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Cherif'in opsiyonu devreye girdi!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu. Teknik Direktör Domenico Tedesco, kritik maçta Angers'den kiralanan Sidiki Cherif'i ilk 11'de başlattı.

OPSİYON DEVREYE GİRDİ

11'de başlatılan Sidiki Cherif için bu müsabaka farklı bir anlam ifade ediyordu. Bu maçla birlikte, sarı lacivertlilerin ara transfer döneminde Fransa'nın Angers takımından kadrosuna kattığı 19 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde bulunan bir madde devreye girmiş oldu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Nottingham maçında ilk 11'de Fenerbahçe forması giyen Sidiki Cherif'in mukavelesinde bulunan zorunlu satın alma opsiyonu otomatik olarak yürürlüğe girdi.

22 MİLYON EURO

4 milyon euro kiralama bedeliyle transfer edilen Cherif'in bonservis bedeli ise 18 milyon euro. Böylece genç santrforun sarı lacivertlilere maliyeti 22 milyon euro'yu bulmuş olacak.

1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 6 11 28 33 24
13 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 23 4 7 12 18 35 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
