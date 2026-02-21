Fenerbahçe'de Cherif'in opsiyonu devreye girdi!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu. Teknik Direktör Domenico Tedesco, kritik maçta Angers'den kiralanan Sidiki Cherif'i ilk 11'de başlattı.
OPSİYON DEVREYE GİRDİ
11'de başlatılan Sidiki Cherif için bu müsabaka farklı bir anlam ifade ediyordu. Bu maçla birlikte, sarı lacivertlilerin ara transfer döneminde Fransa'nın Angers takımından kadrosuna kattığı 19 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde bulunan bir madde devreye girmiş oldu.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Nottingham maçında ilk 11'de Fenerbahçe forması giyen Sidiki Cherif'in mukavelesinde bulunan zorunlu satın alma opsiyonu otomatik olarak yürürlüğe girdi.
22 MİLYON EURO
4 milyon euro kiralama bedeliyle transfer edilen Cherif'in bonservis bedeli ise 18 milyon euro. Böylece genç santrforun sarı lacivertlilere maliyeti 22 milyon euro'yu bulmuş olacak.
