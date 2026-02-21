21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
20:00
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
13:30
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
21:00
21 Şubat
Lens-AS Monaco
19:00
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
20:00
21 Şubat
Juventus-Como
17:00
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
20:30
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
18:15
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
16:00
21 Şubat
Chelsea-Burnley
18:00
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
20:30
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
16:00
21 Şubat
Brentford-Brighton
18:00
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
18:00
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
20:30
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
17:30
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
17:30
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
17:30
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
17:30
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
16:00
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
13:30
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Altay Bayındır'dan Beşiktaş için fedakarlık!

Premier Lig'de umduğunu bulamayan Altay Bayındır, Beşiktaş forması ile Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Milli file bekçisi, Beşiktaş için fedakarlık yapmaya da hazır.

21 Şubat 2026 09:34 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2026 10:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Altay Bayındır'dan Beşiktaş için fedakarlık!
Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı beraberindeki ekip transfer çalışmalarına başladı.

Siyah-beyazlı ekip, Manchester United'ten milli kalecimiz Altay Bayındır'ın transferi için önemli mesafe kat etti.

GERİ DÖNMEYE SICAK BAKIYOR
İngiltere'de uzun süredir yedek kulübesinde kalan Altay'ın, kariyerine yeniden ivme kazandırmak için ayrılığa sıcak baktığı belirtildi. Siyah-Beyazlılar, şartların oluşması halinde transferi bu kez sonuçlandırmak istiyor.

MAAŞINDA FEDAKARLIK

Başarılı file bekçisi, anlaşma zemininin oluşması durumunda maaşını kulüp ortalamasına indirmeyi de göze aldı.

PERFORMANS

Tecrübeli file bekçisi, 2.5 yıllık Manchester United kariyerinde yalnızca 17 maçta görev aldı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
