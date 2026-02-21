Altay Bayındır'dan Beşiktaş için fedakarlık!

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı beraberindeki ekip transfer çalışmalarına başladı.
Siyah-beyazlı ekip, Manchester United'ten milli kalecimiz Altay Bayındır'ın transferi için önemli mesafe kat etti.
GERİ DÖNMEYE SICAK BAKIYOR
İngiltere'de uzun süredir yedek kulübesinde kalan Altay'ın, kariyerine yeniden ivme kazandırmak için ayrılığa sıcak baktığı belirtildi. Siyah-Beyazlılar, şartların oluşması halinde transferi bu kez sonuçlandırmak istiyor.
MAAŞINDA FEDAKARLIK
Başarılı file bekçisi, anlaşma zemininin oluşması durumunda maaşını kulüp ortalamasına indirmeyi de göze aldı.
PERFORMANS
Tecrübeli file bekçisi, 2.5 yıllık Manchester United kariyerinde yalnızca 17 maçta görev aldı.
