21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
20:00
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
13:30
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
21:00
21 Şubat
Lens-AS Monaco
19:00
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
20:00
21 Şubat
Juventus-Como
17:00
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
20:30
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
18:15
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
16:00
21 Şubat
Chelsea-Burnley
18:00
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
20:30
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
16:00
21 Şubat
Brentford-Brighton
18:00
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
18:00
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
20:30
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
17:30
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
17:30
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
17:30
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
17:30
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
16:00
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
13:30
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Noa Lang, ilk Galatasaray formasını camiye bağışladı

Galatasaray'ın yeni yıldızı Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçın hatırasını anlamlı bir bağışa dönüştürdü. Genç yıldızın imzaladığı 'ilk maç forması', Hollanda'daki Assoennah Camii yararına düzenlenecek dev açık artırmada yeni sahibini bulacak.

calendar 21 Şubat 2026 09:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Noa Lang, ilk Galatasaray formasını camiye bağışladı
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Noa Lang, saha dışındaki örnek davranışıyla takdir topladı.

Genç yetenek, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta terlettiği anlamlı formayı, Hollanda'nın Apeldoorn şehrindeki Assoennah Camii'ne bağışladı.



AÇIK ARTIRMA 28 ŞUBAT'TA

Apeldoorn'da faaliyet gösteren cami yönetimi tarafından düzenlenen "Livestream XXL" adlı dev bağış organizasyonu kapsamında, Noa Lang'ın bağışladığı bu özel forma açık artırmaya çıkarılacak. 28 Şubat Cumartesi ve 1 Mart Pazar günleri gerçekleştirilecek olan etkinlikte toplanan tüm gelir, caminin ihtiyaçları ve toplumsal projeler için kullanılacak.

DEV İSİMLER BİR ARADA

Sadece Noa Lang değil; spor dünyasından pek çok ünlü isim de bu anlamlı geceye destek veriyor.

Açık artırmada Lang'ın yanı sıra şu isimlerin de özel eşyaları yer alacak:

Zakaria Aboukhlal (Faslı millî futbolcu)

Jamal Ben Saddik (Ünlü kick boksçu)

Khalid Boulahrouz (Hollandalı eski milli futbolcu)

DİJİTAL ORTAMDA CANLI DESTEK

İnternet üzerinden yapılacak olan canlı yayın, akşam saatlerinden gece yarısına kadar sürecek. Bağışçılar, afişte yer alan QR kod aracılığıyla dijital platformdan katkıda bulunabilecek. Galatasaraylı taraftarların ve Hollanda'daki Türk toplumunun, Noa Lang'ın bu jestine açık artırmada yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.





TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
