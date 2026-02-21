Noa Lang, ilk Galatasaray formasını camiye bağışladı

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Noa Lang, saha dışındaki örnek davranışıyla takdir topladı.



Genç yetenek, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta terlettiği anlamlı formayı, Hollanda'nın Apeldoorn şehrindeki Assoennah Camii'ne bağışladı.







AÇIK ARTIRMA 28 ŞUBAT'TA



Apeldoorn'da faaliyet gösteren cami yönetimi tarafından düzenlenen "Livestream XXL" adlı dev bağış organizasyonu kapsamında, Noa Lang'ın bağışladığı bu özel forma açık artırmaya çıkarılacak. 28 Şubat Cumartesi ve 1 Mart Pazar günleri gerçekleştirilecek olan etkinlikte toplanan tüm gelir, caminin ihtiyaçları ve toplumsal projeler için kullanılacak.



DEV İSİMLER BİR ARADA



Sadece Noa Lang değil; spor dünyasından pek çok ünlü isim de bu anlamlı geceye destek veriyor.



Açık artırmada Lang'ın yanı sıra şu isimlerin de özel eşyaları yer alacak:



Zakaria Aboukhlal (Faslı millî futbolcu)



Jamal Ben Saddik (Ünlü kick boksçu)



Khalid Boulahrouz (Hollandalı eski milli futbolcu)



DİJİTAL ORTAMDA CANLI DESTEK



İnternet üzerinden yapılacak olan canlı yayın, akşam saatlerinden gece yarısına kadar sürecek. Bağışçılar, afişte yer alan QR kod aracılığıyla dijital platformdan katkıda bulunabilecek. Galatasaraylı taraftarların ve Hollanda'daki Türk toplumunun, Noa Lang'ın bu jestine açık artırmada yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.











