Arteta: ''Tam olarak istediğimiz yerdeyiz''

Arsenal'in teknik patronu Mikel Arteta, takımı hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 20 Şubat 2026 20:17 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2026 20:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arteta: ''Tam olarak istediğimiz yerdeyiz''
Mikel Arteta, Premier Lig'de son sırada bulunan Wolverhampton deplasmanda alınan beraberliğin ardından gelen eleştirilere yanıt verdi.

Arteta, Arsenal 'in tüm kulvarlarda hedeflediği konumda olduğunu ifade etti.

PUAN FARKI TEKRARDAN ERİDİ

Lider Arsenal, Çarşamba günü Molineux Stadı'nda uzatma dakikalarında yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Manchester City' ile bir maç fazlası olmasına rağmen puan farkı 5'e düştü.

2004 yılından bu yana ilk lig şampiyonluğunu hedefleyen Kuzey Londra temsilcisi, Pep Guardiola yönetimindeki City'nin beş puan önünde bulunuyor.

Son üç sezondur ligi ikinci sırada tamamlayan Arteta'nın ekibi için hafta içi alınan beraberlik sonrası bazı çevrelerde "şampiyonluk yarışından koptukları" yönünde yorumlar yapıldı.

''HAK ETMEMİZ GEREKİYOR''

Arsenal'in Premier Lig'de lider konumda bulunması, Carabao Kupası finaline yükselmesi, FA Kupası'nda beşinci tura kalması ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde namağlup yoluna devam etmesi hatırlatılarak, yöneltilen sorulan Arteta, şu ifadeleri kullandı:

"Hayır, çünkü herkesin kendi görüşü var ve onların bakış açıları da doğru. Çok net bir talimatımız var: Anı yaşamak zorundayız. Geçmişte yaptıklarımız harika, ancak şu ana odaklanmalıyız ve şu an güzel. Her yarışmada tam olarak olmak istediğimiz yerdeyiz. Ancak önümüzde uzun bir süreç var ve son yedi-sekiz ayda yaptığımız gibi bunu hak etmemiz gerekiyor."

DERBİ YORUMU

Öte yandan Manchester City'nin Cumartesi günü Newcastle United'ı mağlup etmesi halinde, Arsenal'in Pazar günü Tottenham ile deplasmanda oynayacağı Kuzey Londra derbisi öncesinde puan farkı ikiye düşebilir.

Arteta, Wolves karşısında yaşanan hayal kırıklığı ile Tottenham rekabetinin heyecanını dengeli şekilde yönetmek istediklerini belirterek, "İlk tepki her zaman acı oluyor. Ardından 'Bununla ilgili ne yapabilirim?' diye düşünüyoruz. Yapmamız gereken tek şey sahada performans göstermek. Sözler açık." değerlendirmesinde bulundu.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
