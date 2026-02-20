Schalke'de Edin Dzeko'ya büyük övgü!

FC Schalke 04'ta devre arası transferi olarak kadroya katılan Edin Dzeko, kısa sürede hem performansı hem de karakteriyle kulübün takdirini kazandı.



Schalke'nin profesyonel futbol direktörü Youri Mulder, deneyimli golcünün takıma uyum sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



"ASLA TEPEDEN BAKMIYOR"



Kulüp açıklamasında konuşan Mulder, Dzeko'nun takım hiyerarşisine mükemmel uyum sağladığını belirterek, "Genç oyunculara zaman zaman tavsiyeler veriyor. Sahada futbol kalitesiyle takımı rahatlatıyor. Asla tepeden bakmıyor, her anında saf futbol sevgisini hissediyorsunuz" ifadelerini kullandı.



"AYAKKABILARINI KENDİ TEMİZLİYOR"



Mulder, Dzeko'nun mütevazı kişiliğini gözler önüne seren bir anekdotu da paylaştı. Boşnak yıldızın soyunma odasında ayakkabılarını kendisinin temizlediğini belirten Mulder, "Edin soyunma odasında oturup kramponlarını kendi temizliyor, malzemecilere vermiyor. Bu gerçekten inanılmaz. Futbola olan sevgisini orada hissediyorsunuz" dedi.



"İMKANSIZ TOPLARI TUTABİLİYOR"



Mulder, Dzeko'nun oyun içindeki katkısına da dikkat çekerek, "Orta sahada imkânsız topları tutabiliyor. Bu da savunmayı ve tüm takımı ciddi şekilde rahatlatıyor" değerlendirmesinde bulundu.



