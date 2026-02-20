20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
20:00
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

Schalke'de Edin Dzeko'ya büyük övgü!

Schalke Futbol Direktörü Youri Mulder, Boşnak golcü Edin Dzeko hakkında konuştu.

FC Schalke 04'ta devre arası transferi olarak kadroya katılan Edin Dzeko, kısa sürede hem performansı hem de karakteriyle kulübün takdirini kazandı. 

Schalke'nin profesyonel futbol direktörü Youri Mulder, deneyimli golcünün takıma uyum sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ASLA TEPEDEN BAKMIYOR"

Kulüp açıklamasında konuşan Mulder, Dzeko'nun takım hiyerarşisine mükemmel uyum sağladığını belirterek, "Genç oyunculara zaman zaman tavsiyeler veriyor. Sahada futbol kalitesiyle takımı rahatlatıyor. Asla tepeden bakmıyor, her anında saf futbol sevgisini hissediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"AYAKKABILARINI KENDİ TEMİZLİYOR"

Mulder, Dzeko'nun mütevazı kişiliğini gözler önüne seren bir anekdotu da paylaştı. Boşnak yıldızın soyunma odasında ayakkabılarını kendisinin temizlediğini belirten Mulder, "Edin soyunma odasında oturup kramponlarını kendi temizliyor, malzemecilere vermiyor. Bu gerçekten inanılmaz. Futbola olan sevgisini orada hissediyorsunuz" dedi.

"İMKANSIZ TOPLARI TUTABİLİYOR"

Mulder, Dzeko'nun oyun içindeki katkısına da dikkat çekerek, "Orta sahada imkânsız topları tutabiliyor. Bu da savunmayı ve tüm takımı ciddi şekilde rahatlatıyor" değerlendirmesinde bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
