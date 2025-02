Teravih Namazı Nasıl Kılınır? Teravih Namazı Kaç Rekattır?

Ramazan ayı heyecanı yaşanırken Teravih namazı kılınışı ve saati araştırılıyor. Teravih namazı, Ramazan ayında kılınan önemli bir nafile ibadettir ve İslam'da büyük bir fazilete sahiptir. Ramazan ayında teravih namazı kılmak isteyenler için ilk teravih saati belli oldu. Peki Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı saat kaçta, ezan kaçta okunacak?



Teravih Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekattır?



Teravih namazı, Ramazan ayında kılınan ve Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan bir namazdır. Peki, teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve faziletleri nelerdir? İşte teravih namazı hakkında detaylı bilgiler...



Teravih Namazı Nedir?



Teravih namazı, Ramazan ayına özel olarak kılınan ve Müslümanlar tarafından cemaatle ya da bireysel olarak eda edilen bir nafile namazıdır. Kelime anlamı olarak "dinlenmek" anlamına gelen teravih, dört rekatta bir kısa molalar verilerek kılınır.



Teravih Namazı Kaç Rekattır?



Teravih namazı genellikle 20 rekat olarak kılınır. Ancak bazı mezheplerde 8 veya 10 rekat olarak da kılınabileceği kabul edilmektedir. Hanefi mezhebinde ise 20 rekat kılmak sünnet olarak kabul edilir.



Teravih Namazı Nasıl Kılınır?



Teravih namazı ikili veya dörtlü rekatlar halinde kılınabilir. İşte adım adım teravih namazı kılınışı:



Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazı kılmaya."



Tekbir alınır: Eller kaldırılarak "Allah-u Ekber" denir ve namaza başlanır.



Sübhaneke okunur.



Fatiha Suresi ve ardından bir zamm-ı sure okunur.



Rükû ve secde yapılır, ikinci rekata kalkılır.



İkinci rekatta yine Fatiha ve zamm-ı sure okunarak namaz devam eder.



İki rekat tamamlandıktan sonra selam verilir.



Tekrar niyet edilerek yeni iki rekata başlanır.



Toplam 20 rekat bu şekilde tamamlanır.



Teravih namazı cemaatle veya bireysel olarak kılınabilir. Cemaatle kılınması daha faziletli kabul edilir.



Teravih Namazının Faziletleri



Ramazan ayında kılınan teravih namazı, günahların affedilmesine vesile olur.



Peygamber Efendimiz (s.a.v) teravih namazını kılmayı teşvik etmiştir.



Kılınan her rekat için büyük sevaplar kazanılır.



Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek için de önemli bir ibadettir.



Teravih Namazı Tek Başına Kılınır mı?



Evet, teravih namazı bireysel olarak da kılınabilir. Ancak cemaatle kılınması daha faziletli ve sünnete uygun kabul edilir.



Teravih Namazı Ne Zaman Kılınır?



Teravih namazı, yatsı namazından sonra ve vitir namazından önce kılınır. Ramazan ayı boyunca her gece kılınması sünnettir.



Teravih Namazında Kaç Selam Verilir?



İki rekatta bir selam verilirse toplam 10 selam ile tamamlanır.



Dört rekatta bir selam verilirse toplam 5 selam ile tamamlanır.



Hanefi mezhebinde genellikle iki rekatta bir selam verilir.



Sonuç



Teravih namazı, Ramazan ayının en önemli ibadetlerinden biridir ve mümkün olduğunca cemaatle kılınması tavsiye edilir. 20 rekat olarak kılınması sünnettir, ancak zaman darlığı veya meşakkat durumunda 8 veya 10 rekat olarak da kılınabilir

