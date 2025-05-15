Haber Tarihi: 15 Mayıs 2025 15:57 - Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 15:57

Ankara deprem mi oldu? 15 Mayıs son dakika Ankara deprem

Ankara deprem mi oldu? sorusu, 15 Mayıs tarihinde Ankara ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Son dakika bilgileri ve yetkili kaynaklardan alınan açıklamalarla Ankara'daki deprem gelişmelerini ve hissedildiği diğer illeri sizler için derledik. 15 Mayıs son dakika Ankara deprem bilgileri ve detayları haberimizde!

Ankara deprem mi oldu? 15 Mayıs son dakika Ankara deprem
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Ankara deprem mi oldu? sorusu, 15 Mayıs tarihinde Ankara ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Son dakika bilgileri ve yetkili kaynaklardan alınan açıklamalarla Ankara'daki deprem gelişmelerini ve hissedildiği diğer illeri sizler için derledik. 15 Mayıs son dakika Ankara deprem bilgileri ve detayları haberimizde!

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Ankara'da deprem mi oldu? 15 Mayıs Perşembe AFAD, Kandilli son depremler listesi Ankara'da saat 15.49 sularında bir sarsıntı meydana geldi. Telefonlara gelen uygulama bildirimi sonrası birçok kişi, deprem olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, Son dakika: Ankara'da, Konya'da deprem mi oldu? 15 Mayıs 2025 AFAD, Kandilli son depremler listesi


SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. ANKARA DEPREM BÖLGESİ Mİ? 

Ankara en az riskli deprem bölgesidir.

BİRİNCİ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt..

İKİNCİ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum..

ÜÇÜNCÜ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.
TÜRKİYE'DE YÜKSEK DEPREM RİSKİ OLAN İLLER
Türkiye'deki deprem haritasından elde edilen verilere göre riskli olan iller şu şekilde;

Kocaeli

Bolu


Sakarya

Bursa

Balıkesir

İzmir

Manisa

Aydın

Muğla

Denizli

Burdur

Kütahya

Eskişehir

Kayseri

Kahramanmaraş

Osmaniye

Hatay

Tokat

Erzincan

Erzurum

Bingöl

Hakkari

TÜRKİYE'DE DÜŞÜK DEPREM RİSKİ OLAN İLLER

Türkiye'nin deprem riski olan illeri belirlenirken iller beş farklı kategoride sınıflandırılıyor. Bu kapsamda dördüncü ve beşinci kategorideki illerin deprem riski düşük olarak nitelendiriliyor. Türkiye'de dördüncü ve beşinci grupta yer alıp deprem riski düşük olan şehirler ise şu şekilde;

Karaman,

Kırklareli,

Nevşehir,

Aksaray,

Konya,

Edirne,

Ankara,

Niğde,

Sinop,

Giresun,

Rize,

Artvin,

Trabzon

Adana.

İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023! 


İstanbul deprem haritası, şehrin deprem riski taşıyan bölgelerini düşük, orta ve yüksek riskli olmak üzere üçe ayırıyor.

İstanbul'daki düşük riskli ilçeler ve semtler; Pendik, Kadıköy, Kartal, Ümraniye, Şile, Üsküdar, Darıca, Erenköy, Çengelköy, Suadiye, Altunizade, Polonezköy, Eminönü, Rumelihisarı, Adalar, Beşiktaş, İçerenköy, Sarıyer, Nişantaşı, İstinye, Gültepe, Kağıthane, Taksim, Arnavutköy, Şişli ve Levent'tir.

İstanbul'daki orta derece riskli ilçe ve semtler; Üsküdar Çukuru, Tarabya Çukuru, Tophane, Çayırbaşı Çukuru, Ortaköy'deki dolgu kısımlar, Kurbağalıdere, Alibeyköy, Moda Sahili, Silivri, Fatih, Gümüşyaka ve Topkapı'dır.

Türkiye'de deprem riski az olan iller hangileri? İstanbul deprem haritası:
İstanbul'da yüksek derecede deprem riski taşıyan bölgeler ise Zeytinburnu, Küçükçekçmece, Florya, Esenkent, Ispartakule, Ambarlı, Avcılar ve Haramidere'dir.

TÜRKİYE DEPREM HARİTASI

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.. Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renkte olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.

TÜRKİYE FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI

Türkiye fay hattı haritası sorgulama ekranı, son depremlerin ardından pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı, internet üzerinden kolayca görüntülenebilmektedir.

AFAD E-DEVLET ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENEBİLEN HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

MTA'NIN FAY HARİTASINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 


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