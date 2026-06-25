Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Milliler, Dünya Kupası'nda veda maçına çıkıyor!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek.

calendar 25 Haziran 2026 10:40 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 10:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Milliler, Dünya Kupası'nda veda maçına çıkıyor!
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Paylaş: Google News
2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımı, D Grubu üçüncü ve son maçında 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER
 Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ABD: Freese, Scally, Trusty, M.Robinson, Arfsten, Roldan, Berhalter, Weah, Reyna, Tillman, Pepi.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Can Uzun, Arda Güler, Kenan Yıldız, Deniz Gül.



Grubun diğer maçında Avustralya ile Paraguay karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak.

Son maçlar öncesinde ABD 6 puanla grubu lider tamamlamayı garantilerken, Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı bulunuyor. Gruptan çıkma şansı kalmayan milli takım ise puanla tanışamadı.

Ay-yıldızlı ekipte bu maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

MAÇIN HAKEM KADROSU

Los Angeles Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonundan Mustapha Ghorbal yönetecek. Ghorbal'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mokrane Gourari ve Abbes Akram Zerhouni yapacak. Karşılaşmada Birleşik Arap Emirlikleri Federasyonundan Omar Mohamed Al Ali, dördüncü hakem olacak.

ADAY KADRO

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 26 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Milliler, Dünya Kupası
Milliler, Dünya Kupası'nda veda maçına çıkıyor!
Dünya Kupası
Dünya Kupası'nda kritik viraj!
İbrahim Hacıosmanoğlu
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa sorusuna flaş yanıt!
Güney Afrika, Güney Kore
Güney Afrika, Güney Kore'yi devirip tarih yazdı!
Meksika 3
Meksika 3'te 3 yaptı, Çekya'ya veda ettirdi!
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
Sporx Anasayfasına Dön