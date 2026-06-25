Milliler, Dünya Kupası'nda veda maçına çıkıyor!

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ADAY KADRO

2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımı, D Grubu üçüncü ve son maçında 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.: Freese, Scally, Trusty, M.Robinson, Arfsten, Roldan, Berhalter, Weah, Reyna, Tillman, Pepi.: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Can Uzun, Arda Güler, Kenan Yıldız, Deniz Gül.Grubun diğer maçında Avustralya ile Paraguay karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak.Son maçlar öncesinde ABD 6 puanla grubu lider tamamlamayı garantilerken, Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı bulunuyor. Gruptan çıkma şansı kalmayan milli takım ise puanla tanışamadı.Ay-yıldızlı ekipte bu maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.Los Angeles Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonundan Mustapha Ghorbal yönetecek. Ghorbal'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mokrane Gourari ve Abbes Akram Zerhouni yapacak. Karşılaşmada Birleşik Arap Emirlikleri Federasyonundan Omar Mohamed Al Ali, dördüncü hakem olacak.Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 26 kişilik aday kadrosu şöyle:Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)