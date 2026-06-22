Haber Tarihi: 22 Haziran 2026 15:08 -
Güncelleme Tarihi:
22 Haziran 2026 15:08
Ortaokulda Sınıfta Kalma Var mı? 2026 Ortaokul Sınıf Tekrarı Şartları
Öğrenciler ve veliler tarafından en çok merak edilen konulardan biri "Ortaokulda sınıfta kalma var mı?" sorusu oluyor. Özellikle dönem sonunda öğrenciler, not durumu ve sınıf geçme şartları hakkında bilgi araştırıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen kurallara göre ortaokullarda sınıf geçme ve sınıf tekrarı belirli şartlara bağlı olarak uygulanıyor.
Ortaokulda sınıfta kalma oluyor mu?Evet, ortaokul kademesinde bazı durumlarda sınıf tekrarı yapılabiliyor. Öğrencinin akademik başarısı, devamsızlık durumu ve öğretmenler kurulunun değerlendirmesi sınıf geçme sürecinde etkili oluyor.Ancak ortaokullarda sınıfta kalma, ilkokullardaki uygulamalardan farklı olarak belirli kriterlere göre değerlendiriliyor.Ortaokulda kaç puanla sınıf geçilir?Ortaokulda öğrencilerin ders başarıları yıl boyunca aldıkları notlara göre değerlendiriliyor. Derslerdeki başarı durumu, öğrencinin bir üst sınıfa geçip geçemeyeceğinin belirlenmesinde önemli rol oynuyor.Yetersiz başarı durumlarında öğrenci için sınıf tekrarı değerlendirmesi yapılabiliyor.Devamsızlıktan ortaokulda kalınır mı?
Evet, öğrencilerin belirlenen devamsızlık sınırlarını aşması durumunda sınıf geçme durumu olumsuz etkilenebiliyor.Bu nedenle velilerin öğrencilerin okula devam durumunu e-Okul sistemi üzerinden takip etmeleri önem taşıyor.Ortaokulda sınıfta kalma kararı nasıl verilir?Öğrencinin durumu;Ders başarıları,Sınav sonuçları,Devamsızlık durumu,Öğretmen değerlendirmeleridikkate alınarak belirleniyor.Gerekli durumlarda karar okul yönetimi ve ilgili kurullar tarafından veriliyor.Sonuç: Ortaokulda Sınıfta Kalma Var mı?Evet, ortaokulda belirli şartların oluşması halinde sınıf tekrarı yapılabiliyor. Öğrencilerin sınıf geçme durumu notları, devamsızlıkları ve eğitim sürecindeki genel durumlarına göre değerlendiriliyor.
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