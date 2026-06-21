Haber Tarihi: 21 Haziran 2026 10:57 - Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2026 10:57

Türkiye'nin Gruptan Çıkma İhtimali Var mı, Şansı Var mı? İşte Tur Senaryoları

A Milli Futbol Takımı'nın mücadele ettiği turnuvada futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında "Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali var mı?" sorusu geliyor. Millilerin aldığı sonuçların ardından üst tur hesapları ve puan senaryoları araştırılıyor.

Türkiye'nin Gruptan Çıkma İhtimali Var mı, Şansı Var mı? İşte Tur Senaryoları
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Türkiye'nin gruptan çıkma şansı, kalan maçlarda alınacak sonuçlara, rakiplerin performansına ve averaj durumuna bağlı olarak değişiyor.
Türkiye gruptan nasıl çıkar?

Türkiye'nin tur atlayabilmesi için öncelikle kalan karşılaşmalardan mümkün olan en yüksek puanı toplaması gerekiyor. Özellikle galibiyetler, gruptaki sıralama açısından büyük önem taşıyor.

Gruptan çıkma hesaplarında şu faktörler belirleyici oluyor:

Toplanan puanlar,
Gol averajı,
Atılan ve yenilen goller,
Diğer grup maçlarının sonuçları.

Yeni Dünya Kupası formatında gruplarda ilk iki sıranın yanı sıra bazı grup üçüncüleri de üst tura çıkabiliyor. Bu nedenle üçüncülük ihtimali de hesaplamalarda önem taşıyor.

Türkiye'nin kaç puana ihtiyacı var?

Türkiye'nin kaç puanla tur atlayacağı, grubun genel durumuna göre değişiklik gösterebilir.


Olası senaryolara göre:

6 puan: Türkiye'yi üst tur için güçlü bir konuma getirebilir.
4 puan: Rakiplerin sonuçlarına bağlı olarak yeterli olabilir.
3 puan: En iyi üçüncüler sıralamasında değerlendirmeye girebilir.
Türkiye elendi mi?

Millilerin turnuvadaki durumu, oynanan maçların sonuçlarına göre netleşiyor. Grup aşamasında matematiksel olarak şans devam ettiği sürece Türkiye'nin tur umudu bulunuyor.

Ancak alınacak yeni sonuçlar ve rakiplerin puan durumu, bu ihtimali doğrudan etkiliyor.

Türkiye'nin gruptan çıkma şansı neye bağlı?

A Milli Takım'ın kaderini belirleyecek başlıca etkenler:

Kalan maçlardan alınacak puanlar,
Rakiplerin birbirleriyle oynayacağı karşılaşmalar,
Averaj hesapları,
Grup üçüncülerinin sıralaması.
Sonuç: Türkiye'nin gruptan çıkma şansı var mı?

Evet, Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali hesaplara bağlı olarak bulunuyor. Millilerin kalan maçlarda alacağı sonuçlar ve diğer gruplardaki gelişmeler tur şansını belirleyecek.

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