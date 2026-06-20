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Roma'nın Zeki Çelik'e maaş teklifi ortaya çıktı!

Galatasaray ile anılan Zeki Çelik'e Roma'nın yaptığı yeni sözleşme teklifinin maaş detayları ortaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 15:56 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2026 16:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Roma'nın Zeki Çelik'e maaş teklifi ortaya çıktı!
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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen milli futbolcu Zeki Çelik hakkında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalya Serie A ekiplerinden Roma, milli futbolcu Zeki Çelik'in sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

YILLIK 3 MİLYON EURO

İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki sağ beke yeni kontrat teklifinde bulundu. Roma yönetiminin Çelik'e yıllık yaklaşık 3 milyon euro seviyesinde bir maaş önerdiği ve oyuncunun teklifi değerlendirmek için kısa bir süre istediği belirtildi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

Roma'ya yakın kaynaklardan Il Romanista, taraflar arasındaki görüşmelerde olumlu ilerleme kaydedildiğini ve Zeki Çelik'in takımda kalmaya sıcak baktığını yazdı. Haberde, "Tüm yollar Çelik'in Roma'da kalmasına çıkıyor" ifadelerine yer verildi.

Teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin de deneyimli oyuncunun takımda tutulmasını istediği aktarıldı. İtalyan çalıştırıcının, hem sağ bekte hem de üçlü savunmanın sağ stoperi olarak görev yapabilen Çelik'in çok yönlülüğünü önemli gördüğü kaydedildi.

Öte yandan Roma'nın yalnızca Zeki Çelik değil, Paulo Dybala ve Lorenzo Pellegrini'nin de sözleşme durumlarını netleştirmeye çalıştığı ifade edildi.

2022 yazında Lille'den Roma'ya transfer olan Zeki Çelik, geride kalan dönemde takımın önemli rotasyon oyuncularından biri oldu.

SEZON PERFORMANSI

Zeki Çelik, geride kalan sezonda 45 maçta görev alırken 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.   

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