Fenerbahçe'de gözler kalecilerde!

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de gözler kaleci rotasyonuna çevrildi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın, kaleci bölgesine yönelik kapsamlı bir değerlendirme yaptığı öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 5 KALECİ MERCEK ALTINDA
Edinilen bilgilere göre deneyimli teknik adam, bonservisi kulüpte bulunan kalecilerin performans verilerini ve maç kayıtlarını detaylı şekilde inceliyor. Kartal'ın değerlendirmelerinin ardından yönetim kuruluna kapsamlı bir rapor sunacağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin kaleci havuzunda Ederson Moraes, Dominik Livakovic, Mert Günok, Tarık Çetin ve İrfan Can Eğribayat'ın yer alıyor.
RAPOR BEKLENİYOR
Sarı-lacivertli yönetimin, İsmail Kartal'ın hazırlayacağı rapor doğrultusunda kaleci rotasyonuyla ilgili yol haritasını belirleyeceği öğrenildi. Yeni sezon öncesinde kalede nasıl bir yapılanmaya gidileceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre deneyimli teknik adam, bonservisi kulüpte bulunan kalecilerin performans verilerini ve maç kayıtlarını detaylı şekilde inceliyor. Kartal'ın değerlendirmelerinin ardından yönetim kuruluna kapsamlı bir rapor sunacağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin kaleci havuzunda Ederson Moraes, Dominik Livakovic, Mert Günok, Tarık Çetin ve İrfan Can Eğribayat'ın yer alıyor.
RAPOR BEKLENİYOR
Sarı-lacivertli yönetimin, İsmail Kartal'ın hazırlayacağı rapor doğrultusunda kaleci rotasyonuyla ilgili yol haritasını belirleyeceği öğrenildi. Yeni sezon öncesinde kalede nasıl bir yapılanmaya gidileceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.