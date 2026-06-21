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Fenerbahçe'de gözler kalecilerde!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, kaleci rotasyonuna ilişkin hazırlayacağı rapor doğrultusunda yeni sezon planlaması şekillenecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 10:29 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2026 10:48
Haber: Takvim, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de gözler kalecilerde!
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Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de gözler kaleci rotasyonuna çevrildi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın, kaleci bölgesine yönelik kapsamlı bir değerlendirme yaptığı öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 5 KALECİ MERCEK ALTINDA

Edinilen bilgilere göre deneyimli teknik adam, bonservisi kulüpte bulunan kalecilerin performans verilerini ve maç kayıtlarını detaylı şekilde inceliyor. Kartal'ın değerlendirmelerinin ardından yönetim kuruluna kapsamlı bir rapor sunacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin kaleci havuzunda Ederson Moraes, Dominik Livakovic, Mert Günok, Tarık Çetin ve İrfan Can Eğribayat'ın yer alıyor.

RAPOR BEKLENİYOR

Sarı-lacivertli yönetimin, İsmail Kartal'ın hazırlayacağı rapor doğrultusunda kaleci rotasyonuyla ilgili yol haritasını belirleyeceği öğrenildi. Yeni sezon öncesinde kalede nasıl bir yapılanmaya gidileceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

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