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Gençlerbirliği'nden iç transfer hamlesi

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, sözleşmesi sona eren sağ bek Fıratcan Üzüm ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 16:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği'nden iç transfer hamlesi
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 27 yaşındaki futbolcu Fıratcan Üzüm ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunda takımımıza katılan ve geçtiğimiz sezonun sonunda sözleşmesi sona eren Fıratcan Üzüm ile 1 sezon daha anlaşmaya varılmıştır. Fıratcan Üzüm'e ailemize tekrar hoş geldin diyor, kırmızı-kara formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Başkent ekibinde geçen sezon lig ve kupada 15 maçta forma giyen sağ bek, 1 gol kaydetti.

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