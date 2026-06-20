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Tekerlekli Sandalye Basketbol'da final serisi başlıyor

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde final serisi 21 Haziran Pazar günü başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 15:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tekerlekli Sandalye Basketbol'da final serisi başlıyor
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe İstanbul Jet, 21 Haziran Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.30'da başlayacak.

Yalova'da oynanan yarı final serisinde Beşiktaş, Galatasaray Fuzul'u; Fenerbahçe İstanbul Jet ise TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 2-0 yenerek finale yükseldi.

Final serisinde üç galibiyete ulaşacak taraf, sezonu şampiyon tamamlayacak.

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