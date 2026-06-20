Tekerlekli Sandalye Basketbol'da final serisi başlıyor

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe İstanbul Jet, 21 Haziran Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.30'da başlayacak.
Yalova'da oynanan yarı final serisinde Beşiktaş, Galatasaray Fuzul'u; Fenerbahçe İstanbul Jet ise TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 2-0 yenerek finale yükseldi.
Final serisinde üç galibiyete ulaşacak taraf, sezonu şampiyon tamamlayacak.
Yalova'da oynanan yarı final serisinde Beşiktaş, Galatasaray Fuzul'u; Fenerbahçe İstanbul Jet ise TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 2-0 yenerek finale yükseldi.
Final serisinde üç galibiyete ulaşacak taraf, sezonu şampiyon tamamlayacak.