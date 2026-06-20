Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal göreve gelir gelmez bir rapor hazırladı ve yönetime sundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Takvim'in haberine göre, tecrübeli teknik adam hazırladığı raporda mevcut kadronun kaliteli ancak mimarisinin yanlış olduğunu, şampiyonluk ve Avrupa'da başarı için de bazı adımların atılması gerektiğini ifade etti.
İşte Kartal'ın Aziz Yıldırım'a sunduğu kadro raporunun detayları...
KADRO KALİTELİ AMA MİMARİSİ YANLIŞ
İsmail Kartal!a göre kadro kaliteli isimlerden oluşuyor ama bazı bölgelerde yığılmalar var.
ÜST SEVİYE SET OYUNU İÇİN ELDE UYGUN PROFİLLER YOK
Kartal'ın oyun sistemine göre mevcut kadroda set oyununu oynayacak oyuncu yok. Bu ihtiyaç da transferle giderilecek.
SAVUNMANIN ORTASINA TAKVİYE ŞART
Milan Skriniar'ın yanına en az onun kadar kaliteli bir stoper takviyesi gerekli.
TOPLA İLİŞKİSİ İYİ, TAKIMI HÜCUMA ÇIKARACAK BİR SOL BEK ALINMALI
Fenerbahçe, Archie Brown'un yerine bu bölgeye Mauro Junior'u düşünüyor. İsmail Kartal, Brezilyalı oyuncuyu çok istiyor.
ORTA SAHADA İKİ YÖNLÜ OYUNCU EKSİKLİĞİ VAR
Orta sahaya çok yönlü bir oyuncu bakılıyor. Mevcut kadroda hem savunma hem de hücuma iyi geçiş yapabilen orta saha olmadığı düşünülüyor.
BİZİ 3. BÖLGEDE TUTACAK SKORER ÜST SEVİYEDE BİR KANAT OYUNCUSU ALMALIYIZ
Tadic tarzında skor yükünü de çekebilecek ve topu ayağında tutan bir kanat oyuncusu istiyor.
25-30 GOL BANDINDA GOL ATACAK 9 NUMARAYA İHTİYAÇ VAR
Vedat Muriqi dışında marka bir golcü alınmalı. Sörloth gibi kendini ispat etmiş bir golcü transfer etmeliyiz.
İşte Kartal'ın Aziz Yıldırım'a sunduğu kadro raporunun detayları...
KADRO KALİTELİ AMA MİMARİSİ YANLIŞ
İsmail Kartal!a göre kadro kaliteli isimlerden oluşuyor ama bazı bölgelerde yığılmalar var.
ÜST SEVİYE SET OYUNU İÇİN ELDE UYGUN PROFİLLER YOK
Kartal'ın oyun sistemine göre mevcut kadroda set oyununu oynayacak oyuncu yok. Bu ihtiyaç da transferle giderilecek.
SAVUNMANIN ORTASINA TAKVİYE ŞART
Milan Skriniar'ın yanına en az onun kadar kaliteli bir stoper takviyesi gerekli.
TOPLA İLİŞKİSİ İYİ, TAKIMI HÜCUMA ÇIKARACAK BİR SOL BEK ALINMALI
Fenerbahçe, Archie Brown'un yerine bu bölgeye Mauro Junior'u düşünüyor. İsmail Kartal, Brezilyalı oyuncuyu çok istiyor.
ORTA SAHADA İKİ YÖNLÜ OYUNCU EKSİKLİĞİ VAR
Orta sahaya çok yönlü bir oyuncu bakılıyor. Mevcut kadroda hem savunma hem de hücuma iyi geçiş yapabilen orta saha olmadığı düşünülüyor.
BİZİ 3. BÖLGEDE TUTACAK SKORER ÜST SEVİYEDE BİR KANAT OYUNCUSU ALMALIYIZ
Tadic tarzında skor yükünü de çekebilecek ve topu ayağında tutan bir kanat oyuncusu istiyor.
25-30 GOL BANDINDA GOL ATACAK 9 NUMARAYA İHTİYAÇ VAR
Vedat Muriqi dışında marka bir golcü alınmalı. Sörloth gibi kendini ispat etmiş bir golcü transfer etmeliyiz.