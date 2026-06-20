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Beşiktaş'ta Ouattara mesaisi!

Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Monaco forması giyen Kassoum Ouattara'yı kadrosuna katmak için görüşmelerini hızlandırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 11:25 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2026 11:26
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Ouattara mesaisi!
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, sol bek takviyesi için Fransa'ya yöneldi. Siyah-beyazlıların, Monaco'nun genç oyuncusu Kassoum Ouattara'yı kadrosuna katmak için hem oyuncu cephesiyle hem de kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MAAŞ PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Beşiktaş yönetimi ile 21 yaşındaki futbolcunun temsilcileri arasında yapılan görüşmelerde maaş konusu ön plana çıktı. Siyah-beyazlıların yıllık 2 milyon euro teklif ettiği belirtilirken, oyuncu tarafının ise 3 milyon euro garanti ücret talep ettiği ifade edildi.

Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken, Beşiktaş yönetiminin orta yolu bulmak adına yeni bir teklif hazırlığında olduğu kaydedildi.

ITALIANO TRANSFERİ İSTİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, genç sol beki transfer listesinin üst sıralarına yazdığı belirtildi. İtalyan teknik adamın, Ouattara'nın yeni sezon hazırlıklarının önemli bölümünün geçeceği Slovakya kampına yetiştirilmesini istediği öğrenildi.

MONACO İLE PAZARLIK

Siyah-beyazlıların transfer planının satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerine kurulduğu belirtiliyor. Ancak Monaco'nun opsiyon bedeli olarak 12 milyon euro talep etmesi nedeniyle görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

 

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