Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Yeni kural uygulandı! Paraguay'a kırmızı kart!

Paraguay forması giyen Miguel Almiron, A Milli Takım ile oynanan maçta Mert Müldür'e ağzını kapatarak bir şeyler söylediği için kırmızı kart gördü.

calendar 20 Haziran 2026 06:54 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2026 06:55
SPORX AI BAKIŞI
Yeni kural uygulandı! Paraguay'a kırmızı kart!
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Paylaş: Google News
Paraguay, A Milli Takım ile 2026 Dünya Kupası'nda oynadığı maçta 10 kişi kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk yarının uzatma anlarında yaşanan pozisyon sonrası Miguel Almiron, Mert Müldür'e ağzını kapatarak bir şeyler söyledi.

Arda Güler ve Mert Müldür, yaşanan olay sonrası VAR işareti yaptı.

Hakem Ivan Barton, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve Almiron'a kırmızı kart gösterdi.

Yeni kurala göre, yaşanan tartışmalarda bir oyuncunun ağzını kapatarak rakibine bir şey söylemesi kırmızı kart gerektiriyor. Sporx, FIFA'nın yeni kuralını aylar öncesinden duyurmuştu!

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Yeni kural uygulandı! Paraguay
Yeni kural uygulandı! Paraguay'a kırmızı kart!
A Milli Takım, 2026
A Milli Takım, 2026'nın en erken golünü yedi!
Dünya Kupası
Dünya Kupası'nda Brezilya ilk galibiyetini aldı
Montella, galibiyetin şifresini açıkladı!
Montella, galibiyetin şifresini açıkladı!
Vincenzo Montella
Vincenzo Montella'dan 3 değişiklik
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
Sporx Anasayfasına Dön