Yeni kural uygulandı! Paraguay'a kırmızı kart!
Paraguay forması giyen Miguel Almiron, A Milli Takım ile oynanan maçta Mert Müldür'e ağzını kapatarak bir şeyler söylediği için kırmızı kart gördü.
Arda Güler ve Mert Müldür, yaşanan olay sonrası VAR işareti yaptı.
Hakem Ivan Barton, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve Almiron'a kırmızı kart gösterdi.
Yeni kurala göre, yaşanan tartışmalarda bir oyuncunun ağzını kapatarak rakibine bir şey söylemesi kırmızı kart gerektiriyor. Sporx, FIFA'nın yeni kuralını aylar öncesinden duyurmuştu!
🔴 Almiron ağzını kapatarak bir şeyler söylediği için VAR kontrolü sonrası kırmızı kart gördü.pic.twitter.com/gSwIe0Hiyi https://t.co/XLmSyEGsH0
— Sporx (@sporx) June 20, 2026
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|2
|Avustralya
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Paraguay
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|Türkiye
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|6
|2
|Güney Kore
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Çekya
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Güney Afrika
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kanada
|2
|1
|1
|0
|7
|1
|6
|4
|2
|İsviçre
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|3
|Bosna Hersek
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|4
|Katar
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|3
|4
|2
|Fas
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|3
|İskoçya
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Haiti
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|1
|1
|0
|0
|7
|1
|6
|3
|2
|Fildişi Sahili
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|Ekvador
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Curacao
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsveç
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|Japonya
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Hollanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4
|Tunus
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Yeni Zelanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|İran
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Belçika
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Mısır
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Suudi Arabistan
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|İspanya
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|Cape Verde
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Norveç
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2
|Fransa
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Irak
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2
|Avusturya
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Ürdün
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Cezayir
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Portekiz
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Özbekistan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|2
|3
|2
|Gana
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Hırvatistan
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|0