A Milli Takım, 2026'nın en erken golünü yedi!
A Milli Takımımız, Paraguay maçında 2026 Dünya Kupası'nın en erken golünü kalesinde gördü.
Bu gol, turnuvanın en erken golü buldu.
Paraguay'ın golünden önce, Ismael Saibari'nin İskoçya'ya attığı gol turnuvanın en erken golü olmuştu. [71. saniye]
Henüz 64. saniyede topu ağlarımızda gördük.pic.twitter.com/y8uybWAi4c
— Sporx (@sporx) June 20, 2026
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|2
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|3
|Paraguay
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|1
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|2
|4
|-2
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|Türkiye
|2
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|2
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|3
|-3
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|A
|Y
|Av.
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|1
|Meksika
|2
|2
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|3
|0
|3
|6
|2
|Güney Kore
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|2
|2
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|Çekya
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|2
|3
|-1
|1
|4
|Güney Afrika
|2
|0
|1
|1
|1
|3
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|Kanada
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|7
|1
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|İsviçre
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|1
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|2
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|3
|Bosna Hersek
|2
|0
|1
|1
|2
|5
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|4
|Katar
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
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|1
|Brezilya
|2
|1
|1
|0
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|1
|3
|4
|2
|Fas
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|3
|İskoçya
|2
|1
|0
|1
|1
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|3
|4
|Haiti
|2
|0
|0
|2
|0
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|S
|Takımlar
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|Av.
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|1
|Almanya
|1
|1
|0
|0
|7
|1
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|2
|Fildişi Sahili
|1
|1
|0
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|0
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|3
|Ekvador
|1
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|1
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|1
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|0
|4
|Curacao
|1
|0
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|Takımlar
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|A
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|P
|1
|İsveç
|1
|1
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|0
|5
|1
|4
|3
|2
|Japonya
|1
|0
|1
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|2
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|1
|3
|Hollanda
|1
|0
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|2
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|1
|4
|Tunus
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Yeni Zelanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|İran
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Belçika
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Mısır
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1
|1
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|2
|Suudi Arabistan
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|0
|1
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|1
|1
|0
|1
|3
|İspanya
|1
|0
|1
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|0
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|0
|1
|4
|Cape Verde
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|S
|Takımlar
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|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Norveç
|1
|1
|0
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|4
|1
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|3
|2
|Fransa
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|1
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|1
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|3
|Senegal
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|1
|3
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|0
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|Irak
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
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|S
|Takımlar
|O
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|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|1
|1
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|0
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|3
|2
|Avusturya
|1
|1
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|3
|1
|2
|3
|3
|Ürdün
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Cezayir
|1
|0
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|Takımlar
|O
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|B
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|1
|1
|0
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|3
|1
|2
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|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Portekiz
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Özbekistan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|2
|3
|2
|Gana
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Hırvatistan
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
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