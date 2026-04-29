FIFA istedi, kupa öncesi bir yeni kural daha!

Şubat'ta bir futbol maçında oyuncu, rakibine hakaret ederken ağzını formasıyla kapattı — böylece ne söylediği ispat edilemedi ve ceza verilemedi. Bu boşluğu kapatmak için futbolun kurallarını belirleyen uluslararası kurul dün yeni bir karar aldı:

Lizbon'da Vinicius Junior'a karşı formayı ağzına çekip bir şeyler söyleyen Prestianni görüntüsü futbolun gündemini sarstı. O an kuralları değiştirdi. IFAB dün Vancouver'da oybirliğiyle onayladı: Dünya Kupası'nda ağzını kapatan oyuncu sahadan çıkarılabilir. İki yeni kural 11 Haziran'dan itibaren geçerli.



VANCOUVER'DA TARİHİ TOPLANTI



28 Nisan Salı, Vancouver, British Columbia. Futbolun kurallarını belirleyen bağımsız düzenleyici kurul IFAB — International Football Association Board — özel bir toplantıyla bir araya geldi. FIFA ve dört İngiliz futbol federasyonunun katıldığı bu toplantıda iki kritik kural değişikliği oybirliğiyle kabul edildi.



AP'nin haberleştirdiğine göre her iki değişiklik de FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun talebiyle gündeme geldi ve her ikisinin de doğrudan tetikleyicisi oldu somut iki olay: Vinicius Junior'ı kapsayan Şampiyonlar Ligi skandalı ve Afrika Kupası Uluslar finalindeki Senegal krizi.



KURAL 1: AĞIZ KAPAMA = KIRMIZI KART



IFAB'ın resmi açıklaması netti.: "Turnuva organizatörünün takdirine bağlı olarak, rakip bir oyuncuyla yüzleşme sırasında ağzını kapatan herhangi bir oyuncu kırmızı kartla cezalandırılabilir."



Bu kuralın fitilini ateşleyen olay Şubat 2026'ya dayanıyor. 17 Şubat'ta Lizbon'da oynanan Benfica - Real Madrid Şampiyonlar Ligi play-off maçında Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior gol attıktan sonra Benfica'nın Arjantinli kanat oyuncusu Gianluca Prestianni ile gergin bir tartışmaya girdi. Prestianni, Vinicius'a bir şeyler söylerken formasını ağzına çekti.



Vinicius, maç sırasında duraksayarak Prestianni'nin kendisine "maymun" dediğini iddia etti. Kylian Mbappe de takım arkadaşını destekledi. Maç 10 dakikadan fazla durdu — Prestianni yine de sahadan çıkarılmadı.



Prestianni ırkçı hakareti reddetti. Ama UEFA soruşturmasında homofobik hakaret kullandığını kabul etti. UEFA geçen hafta Prestianni'ye 6 maç yasak verdi — üçü ertelenmiş olmak üzere. Kural yetersiz kaldı, çünkü UEFA ağız kapatma nedeniyle ırkçı ifadeyi ispat edemedi.



IFAB bu boşluğu bugün kapattı. Artık Dünya Kupası'nda hakem, rakibiyle yüzleşirken ağzını kapatan oyuncuyu doğrudan kırmızı kartla saha dışına gönderebilir. Kural zorunlu değil — hakeme ve organizatöre takdir hakkı tanıyor — ama yetkiyi net biçimde veriyor.



PRESTİANNİ'NİN DURUMU: İLK İKİ MAÇI OYNAYAMAZSA?



Bu kural değişikliğinin en somut etkisi Arjantin'in 2026 planlarına dokunuyor. UEFA'nın verdiği 6 maç yasağı Dünya Kupası'na da taşınıyor: Prestianni Arjantin kadrosuna alınırsa ilk iki maçı oynamayacak.



Arjantin J Grubunda Cezayir, Avusturya ve Ürdün ile karşılaşacak. İlk maç 17 Haziran. Prestianni yasağını burada çekecek — görece kolay grup maçlarında. Ama yasak itirazla düşürülmezse.



Mevcut dünya şampiyonu Arjantin, Prestianni kaybını kadro derinliğiyle karşılayabilir. Ama olay; Scaloni'nin planlarını doğrudan etkiliyor.



KURAL 2: SAHAYI PROTESTO İLE TERKET = KIRMIZI KART



İkinci kural değişikliği de aynı toplantıda onaylandı. IFAB bildirisi şunları söylüyordu: "Turnuva organizatörünün takdirine bağlı olarak hakem, bir kararını protesto etmek amacıyla sahayı terk eden herhangi bir oyuncuya kırmızı kart gösterebilir."



Bu kural teknik direktörleri de kapsıyor. Kendi takımının oyuncularını protesto amacıyla sahayı terk etmeye yönlendiren herhangi bir teknik direktör de kırmızı kart alabilir.



Bu değişikliğin doğrudan tetikleyicisi Ocak 2026'daki Afrika Kupası Uluslar finaliydi. Fas-Senegal karşılaşmasında Senegal Teknik Direktörü Pape Thiaw, takımını tartışmalı bir hakem kararına protesto olarak sahadan çekti. Bu kaos ortamı Senegal'in şampiyonluk kutlamasıyla başladı ama Afrikalı Futbol Konfederasyonu CAF temyiz komitesi Mart'ta Senegal'in şampiyonluğunu iptal etti ve Fas'a verdi.



IFAB, 48 Dünya Kupası takımının tamamının önümüzdeki haftalarda bu değişikliklerden haberdar edileceğini söyledi."



INFANTİNO'NUN MART'TAKİ ÖNGÖRÜSÜ



FIFA Başkanı Infantino, bu kuralın çıkacağını Mart'ta zaten sinyali vermişti. Infantino Sky Sports'a şunları söylemişti: "Eğer bir oyuncu ağzını kapatıp bir şey söylüyor ve bunun ırkçı sonucu varsa, sahadan çıkarılmak zorunda. Ağzını kapatmasına gerek yoktu söylediği şeyi söylemek için."



Bu açıklama bugün kurallaştı. Dünya Kupası'nın ilk maçı 11 Haziran'da — 43 gün kaldı.



IFAB Vancouver Kararları — 28 Nisan 2026



YENİ KURAL 1: AĞIZ KAPAMA

Kural: Rakiple yüzleşirken ağzını kapatan oyuncu kırmızı kart alabilir

Zorunluluk: Hayır — organizatör ve hakem takdirine bırakıldı

Geçerlilik: 11 Haziran 2026'dan itibaren, Dünya Kupası'nda

Tetikleyici olay: 17 Şubat 2026 — Benfica-Real Madrid (Prestianni-Vinicius)



YENİ KURAL 2: SAHA TERKI PROTESTOSU

Kural: Kararı protesto etmek için sahayı terk eden oyuncu/teknik direktör kırmızı kart alabilir

Zorunluluk: Hayır — hakem takdirine bırakıldı

Tetikleyici olay: Ocak 2026 — Afrika Kupası Uluslar Finali, Senegal takımı sahayı terk etti



PRESTİANNİ'NİN DURUMU:

UEFA yasağı: 6 maç (3'ü ertelenmiş)

Dünya Kupası etkisi: Arjantin kadrosuna alınırsa ilk 2 maçı yok

Arjantin J Grubu ilk maçı: 17 Haziran — Cezayir



SARI KART AFFI (ayrı karar, aynı toplantıda):

Grup aşaması sonunda ve çeyrek final sonunda sarı kartlar silinecek