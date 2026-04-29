28 Nisan
PSG-Bayern Munih
5-4
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
2-2
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
1-2
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
0-0
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
0-1
28 Nisan
Feirense-Torreense
0-0

Fenerbahçe'de tartışma: yerli mi yabancı mı?

Bir kısım, İsmail Kartal veya Aykut Kocaman'ı isterken; buna karşı çıkanlar Jürgen Klopp ya da Xabi Alonso gibi yüksek profilli bir hoca talep ediyor.

calendar 29 Nisan 2026 08:54
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından faturanın kesildiği isimlerden biri de Teknik Direktör Domenico Tedesco oldu.

İtalyan hocanın görevine son verilirken, camiada 'yerli-yabancı' tartışması başladı. Bir kısım, başta İsmail Kartal veya Aykut Kocaman olmak üzere yerli bir teknik adamın tercih edilmesini gerektiğini savunuyor.

YÜKSEK PROFİLLİ YABANCI İSTEYENLER DE VAR

Buna karşılık mutlaka yüksek profilli bir hocayla anlaşılmasını isteyenler de çoğunlukta. Onlar da Napoli'den Antonio Conte, Liverpool'dan sonra teknik direktörlüğe ara veren Jürgen Klopp ile Real Madrid'den ayrılan Xabi Alonso'nun ismi üzerinde birleşmiş durumda.

ADAYLAR DA AYNI DURUMDA

Başkan adayları da aynı durumda. Kimi yerli, kimi de yabancı hocalarla temas halinde.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.