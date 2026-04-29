Fenerbahçe'de tartışma: yerli mi yabancı mı?

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından faturanın kesildiği isimlerden biri de Teknik Direktör Domenico Tedesco oldu.
İtalyan hocanın görevine son verilirken, camiada 'yerli-yabancı' tartışması başladı. Bir kısım, başta İsmail Kartal veya Aykut Kocaman olmak üzere yerli bir teknik adamın tercih edilmesini gerektiğini savunuyor.
YÜKSEK PROFİLLİ YABANCI İSTEYENLER DE VAR
Buna karşılık mutlaka yüksek profilli bir hocayla anlaşılmasını isteyenler de çoğunlukta. Onlar da Napoli'den Antonio Conte, Liverpool'dan sonra teknik direktörlüğe ara veren Jürgen Klopp ile Real Madrid'den ayrılan Xabi Alonso'nun ismi üzerinde birleşmiş durumda.
ADAYLAR DA AYNI DURUMDA
Başkan adayları da aynı durumda. Kimi yerli, kimi de yabancı hocalarla temas halinde.
İtalyan hocanın görevine son verilirken, camiada 'yerli-yabancı' tartışması başladı. Bir kısım, başta İsmail Kartal veya Aykut Kocaman olmak üzere yerli bir teknik adamın tercih edilmesini gerektiğini savunuyor.
YÜKSEK PROFİLLİ YABANCI İSTEYENLER DE VAR
Buna karşılık mutlaka yüksek profilli bir hocayla anlaşılmasını isteyenler de çoğunlukta. Onlar da Napoli'den Antonio Conte, Liverpool'dan sonra teknik direktörlüğe ara veren Jürgen Klopp ile Real Madrid'den ayrılan Xabi Alonso'nun ismi üzerinde birleşmiş durumda.
ADAYLAR DA AYNI DURUMDA
Başkan adayları da aynı durumda. Kimi yerli, kimi de yabancı hocalarla temas halinde.