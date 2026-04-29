28 Nisan
PSG-Bayern Munih
5-4
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
2-2
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
1-2
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
0-0
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
0-1
28 Nisan
Feirense-Torreense
0-0

107 puanlık fiyasko!

Beşiktaş, Süper Lig'de son 4 sezonda Galatasaray'ın 107 puan gerisinde tamamlayarak kötü bir tablo ortaya koydu.

calendar 29 Nisan 2026 08:13
Haber: Takvim, Fotoğraf: bjk.com.tr
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, Süper Lig'de son 4 sezonun 3'ünü şampiyon bitiren ve bu sezon da 74 puanla lider durumda bulunan Galatasaray'ın tam 107 puan gerisinde kaldı.

Süper Lig'de evinde son sırada yer alan Fatih Karagümrük ile berabere kalarak taraftarına şok yaşatan Beşiktaş, son dönemlerde istediği performansı sergileyemiyor.

Süper Lig'de son 4 sezonda şampiyonluk yarışından erken koparak taraftarını üzen Siyah-Beyazlılar, bu süreçte son 3 sezonun şampiyonu ve bu sezonun lideri Galatasaray'ın puan olarak epey gerisinde kalmış durumda.

Lig Bitmeden 18 Puan Geride
2022-23 sezonunda 88 puanla şampiyon olan Galatasaray'ın 10 puan gerisinde ligi 3. bitiren Beşiktaş, 2023-24'te de 102 puanla ligi zirvede bitiren Cimbom'un 46 puan gerisinde kalıp 56 puanla 6. olmuştu. Geçtiğimiz sezon da 99 puanlı Galatasaray'ın 33 puan gerisinde yer alan Siyah-Beyazlılar, şampiyon rakibinin 33 puan arkasında 4. olmuştu. Kartal bu sezon da yarıştan erken koptu. Siyah-Beyazlılar ligin bitimine 3 hafta kala 74 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 18 puan gerisinde 56 puanla 4. sırada.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.