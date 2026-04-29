Beşiktaş'ta ayrılık vakti!

Beşiktaş'ın sezon sonunda Tiago Djalo, Cengiz Ünder, Jota Silva ve Milot Rashica ile yollarını ayırması bekleniyor.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta yapılacak transferler kadar ayrılacak oyuncular da merak ediliyor. Siyah-Beyazlı yönetimin teknik direktör Sergen Yalçın'la bir toplantı yaptığı ve yeni sezonda Portekizli stoper Tiago Djalo ve Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica ile yolların ayrılması bekleniyor.
Yönetimin Nottingham Forest'tan kiraladığı Jota Silva ve Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonlarını kullanmamayı bekliyor.
