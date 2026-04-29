Beşiktaş'ta ayrılık vakti!

Beşiktaş, gelecek sezon transfer planlaması kapsamında ayrılacak isimlere karar verdi.

29 Nisan 2026 08:07 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2026 08:12
Haber: Takvim, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'ın sezon sonunda Tiago Djalo, Cengiz Ünder, Jota Silva ve Milot Rashica ile yollarını ayırması bekleniyor.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta yapılacak transferler kadar ayrılacak oyuncular da merak ediliyor. Siyah-Beyazlı yönetimin teknik direktör Sergen Yalçın'la bir toplantı yaptığı ve yeni sezonda Portekizli stoper Tiago Djalo ve Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica ile yolların ayrılması bekleniyor.

Yönetimin Nottingham Forest'tan kiraladığı Jota Silva ve Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonlarını kullanmamayı bekliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.