San Antonio Spurs, Batı Konferansı yarı finaline yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 114-95 yenerek Batı Konferansı play-off ilk turunu 4-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.

calendar 29 Nisan 2026 10:39
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
Spurs'te Victor Wembanyama, 17 sayı, 14 ribaunt ve 6 blok kaydederken De'Aaron Fox ise 21 sayı, 9 asistle galibiyete katkı verdi.

Blazers'ta ise Deni Avdija, 22 sayı kaydetti.

Günün bir diğer maçında New York Knicks, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 126-97'lik skorla yendi ve play-off ilk tur serisinde 3-2 öne geçti.

Ev sahibi ekipte Jalen Brunson, 39 sayıyla galibiyette başrolü oynadı.

Philadelphia 76ers ise konuk olduğu Boston Celtics'i 113-97 yenerek eşleşmede ikinci galibiyetini aldı ve Doğu Konferansı play-off ilk tur serisini 3-2'ye taşıdı.

76ers'ta milli oyuncu Adem Bona, sayı katkısı vermezken Joel Embiid ise 33 sayı kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
