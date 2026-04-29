Beşiktaş'ta artık Türkiye Kupası şart!

Beşiktaş eğer Türkiye Kupası'nı kazanamazsa, Konferans Ligi'nde ön eleme ile karşı karşıya kalacak.
Şampiyonluktan haftalar önce kopan, ligi ikinci veya üçüncü bitirmeyi hedefleyen Beşiktaş onu da gerçekleştiremedi.
Siyah-beyazlı ekip son maçında sahasında lig sonuncusu Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Samsun mağlubiyetinin ardından gelen bu darbe sonrası yeni sezonun planlarında önemli bir mecburiyeti beraberinde getirdi. Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne katılmak için yarı finale kaldığı Türkiye Kupası'nı kazanmak zorunda.
Bir ihtimal daha var
Eğer Beşiktaş kupayı kazanırsa Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılım gösterecek. Eğer kupayı Trabzonspor alır ve bordo-mavililer ligi de üçüncü sırada bitirirse lig dördüncüsü (şu anda Beşiktaş) UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci ön elemeden katılacak. Ancak Türkiye Kupası'nı Beşiktaş ve Trabzonspor'un alamaması durumunda siyah-beyazlılar ligi dördüncü tamamlarsa Konferans Ligi'nde ön eleme maçına çıkacak.
