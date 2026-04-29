28 Nisan
PSG-Bayern Munih
5-4
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
2-2
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
1-2
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
0-0
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
0-1
28 Nisan
Feirense-Torreense
0-0

Beşiktaş'ta artık Türkiye Kupası şart!

Beşiktaş, Lig'de yaşadığı puan kayıplarının ardından Avrupa Ligi'nde mücadale edebilmek için Türkiye Kupası hedefine odaklandı.

calendar 29 Nisan 2026 08:53
Haber: Türkiye, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş eğer Türkiye Kupası'nı kazanamazsa, Konferans Ligi'nde ön eleme ile karşı karşıya kalacak.

Şampiyonluktan haftalar önce kopan, ligi ikinci veya üçüncü bitirmeyi hedefleyen Beşiktaş onu da gerçekleştiremedi.

Siyah-beyazlı ekip son maçında sahasında lig sonuncusu Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Samsun mağlubiyetinin ardından gelen bu darbe sonrası yeni sezonun planlarında önemli bir mecburiyeti beraberinde getirdi. Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne katılmak için yarı finale kaldığı Türkiye Kupası'nı kazanmak zorunda.

Bir ihtimal daha var
Eğer Beşiktaş kupayı kazanırsa Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılım gösterecek. Eğer kupayı Trabzonspor alır ve bordo-mavililer ligi de üçüncü sırada bitirirse lig dördüncüsü (şu anda Beşiktaş) UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci ön elemeden katılacak. Ancak Türkiye Kupası'nı Beşiktaş ve Trabzonspor'un alamaması durumunda siyah-beyazlılar ligi dördüncü tamamlarsa Konferans Ligi'nde ön eleme maçına çıkacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.