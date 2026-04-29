Okan Buruk'a rakip dayanmadı!

Futbolculuğu döneminde Galatasaray'la üst üste 4 şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk, hoca olarak aynı başarıyı tekrarlamak için gün sayıyor.
4'TE 4 HEYECANI
Tecrübeli hoca cumartesi günü Samsun deplasmanında kazanırsa bitime 2 hafta kala mutlu sona ulaşmakla kalmayacak, hem futbolcu hem de teknik adam olarak aynı kulüpte 4'te 4 yapan ilk isim olma başarısını da gösterecek.
RAKİP DAYANMADI
Okan Buruk'un başarıdan başarıya koştuğu 4 sezonda şampiyonluk mücadelesi verdiği rakiplerine hoca dayanmadı. Yani Okan Buruk kaldı, diğerleri hep gitti.
FENERBAHÇE'DE GİDENLER
Okan Buruk, görev süresince Fenerbahçe'de Jorge Jesus, İsmail Kartal ve Jose Mourinho'dan sonra Domenico Tedesco'nun vedasına tanık oldu.
BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR
Beşiktaş'ta ise tam anlamıyla kıyım yaşandı. Tam 8 hoca değişti. Galatasaray'ın hocası, Valerien Ismael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos, Van Bronckhorst, Ole Gunnar Solskjær ve Sergen Yalçın dönemlerine tanıklık etti.
Trabzonspor'da da durum farklı değildi. Orada da Abdullah Avcı, Nenad Bjelica, Şenol Güneş ve Fatih Tekke göreve geldi ancak hepsi Buruk'un gerisinde kaldı.
