Okan Buruk'a rakip dayanmadı!

Galatasaray, Okan Buruk döneminde üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan etmeye çalışıyor. Rakiplerinde bu dönemde ise yaşanan teknik direktör değişimleri dikkat çekiyor.

calendar 29 Nisan 2026 08:18
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'a rakip dayanmadı!
Futbolculuğu döneminde Galatasaray'la üst üste 4 şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk, hoca olarak aynı başarıyı tekrarlamak için gün sayıyor.

4'TE 4 HEYECANI

Tecrübeli hoca cumartesi günü Samsun deplasmanında kazanırsa bitime 2 hafta kala mutlu sona ulaşmakla kalmayacak, hem futbolcu hem de teknik adam olarak aynı kulüpte 4'te 4 yapan ilk isim olma başarısını da gösterecek.

RAKİP DAYANMADI

Okan Buruk'un başarıdan başarıya koştuğu 4 sezonda şampiyonluk mücadelesi verdiği rakiplerine hoca dayanmadı. Yani Okan Buruk kaldı, diğerleri hep gitti.

FENERBAHÇE'DE GİDENLER

Okan Buruk, görev süresince Fenerbahçe'de Jorge Jesus, İsmail Kartal ve Jose Mourinho'dan sonra Domenico Tedesco'nun vedasına tanık oldu.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR

Beşiktaş'ta ise tam anlamıyla kıyım yaşandı. Tam 8 hoca değişti. Galatasaray'ın hocası, Valerien Ismael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos, Van Bronckhorst, Ole Gunnar Solskjær ve Sergen Yalçın dönemlerine tanıklık etti.

Trabzonspor'da da durum farklı değildi. Orada da Abdullah Avcı, Nenad Bjelica, Şenol Güneş ve Fatih Tekke göreve geldi ancak hepsi Buruk'un gerisinde kaldı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
