Fenerbahçe'de acı bilanço: 305 transfer, sıfır şampiyonluk!

Tarih 11 Mayıs 2014. Fenerbahçe'nin son şampiyon olduğu gün... Aradan 11 sezon geçti, 12 yıla yaklaşıldı ve arada bir kere bile şampiyonluk gelmedi. Hem de büyük değişimlere ve harcamalara rağmen...
Aziz Yıldırım dönemi 2018'e kadar devam ederken sonrasında bayrağı Ali Koç devraldı. Vizyon da büyüktü hayaller de. Ancak tam bir hayal kırıklığı ile sonuçlandı ve o Koç 21 Eylül 2025'te Sadettin Saran'a karşı kaybetti.
Yapboz tahtası!
"İstikrar" yerine "Olmadı, değiştir" anlayışı ve kısa sürede beklenen başarıların gelmemesi Kanarya'da "sabır" olayını tamamen bitirdi. Haklı olarak taraftarın sezonluk hayalleri yerini özlemine dönüştü.
Her sezon başı neredeyse teknik adam değişti, futbolcular gitti geldi hatta teknik adamların maç başı puan ortalamalarının 2,00'nin üzerinde olmasına rağmen şampiyonluk gelmeyince gönderilmek zorunda kalındı.
Fenerbahçe "yapboz" tahtasına dönüştü.
Verilerle 12 Yıllık Tablo:
305: 12 yılda transfer edilen futbolcu sayısı.
291: 12 yılda gönderilen futbolcu sayısı.
455: 12 yılda ödenen bonservis bedeli (milyon avro).
306: 12 yılda futbolcu satışı geliri (milyon avro).
-148: 12 yılda transferden edilen zarar (milyon avro).
