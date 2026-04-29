28 Nisan
PSG-Bayern Munih
5-4
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
2-2
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
1-2
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
0-0
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
0-1
28 Nisan
Feirense-Torreense
0-0

Fenerbahçe'de acı bilanço: 305 transfer, sıfır şampiyonluk!

ACI BİLANÇO: Üç başkan gördü, 14 farklı teknik adamla çalıştı. 305 futbolcu geldi, 291 oyuncu gitti. Bonservislere 455 milyon avro verilirken, satışlardan 306 milyon avro geldi. Zarar ise eksi 148 milyon oldu.

calendar 29 Nisan 2026 09:22
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de acı bilanço: 305 transfer, sıfır şampiyonluk!
Tarih 11 Mayıs 2014. Fenerbahçe'nin son şampiyon olduğu gün... Aradan 11 sezon geçti, 12 yıla yaklaşıldı ve arada bir kere bile şampiyonluk gelmedi. Hem de büyük değişimlere ve harcamalara rağmen...

Aziz Yıldırım dönemi 2018'e kadar devam ederken sonrasında bayrağı Ali Koç devraldı. Vizyon da büyüktü hayaller de. Ancak tam bir hayal kırıklığı ile sonuçlandı ve o Koç 21 Eylül 2025'te Sadettin Saran'a karşı kaybetti.

Yapboz tahtası!

"İstikrar" yerine "Olmadı, değiştir" anlayışı ve kısa sürede beklenen başarıların gelmemesi Kanarya'da "sabır" olayını tamamen bitirdi. Haklı olarak taraftarın sezonluk hayalleri yerini özlemine dönüştü.

Her sezon başı neredeyse teknik adam değişti, futbolcular gitti geldi hatta teknik adamların maç başı puan ortalamalarının 2,00'nin üzerinde olmasına rağmen şampiyonluk gelmeyince gönderilmek zorunda kalındı.

Fenerbahçe "yapboz" tahtasına dönüştü.

Verilerle 12 Yıllık Tablo:

305: 12 yılda transfer edilen futbolcu sayısı.

291: 12 yılda gönderilen futbolcu sayısı.

455: 12 yılda ödenen bonservis bedeli (milyon avro).

306: 12 yılda futbolcu satışı geliri (milyon avro).

-148: 12 yılda transferden edilen zarar (milyon avro).

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
