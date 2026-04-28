28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
20:00

3. Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası başladı

Bu kez 3. kez düzenlenen olan Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası başladı.

28 Nisan 2026 18:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
3. Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası başladı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MİYC) organize edilen şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belarus, Estonya, Fransa, Kazakistan, İngiltere, İsviçre, Moldova, Rusya ve Ukrayna'dan 31 yelkenli yat ile 300 sporcu katılıyor.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği bilgilendirmenin ardından hazırlıklarını tamamlayan ve Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, yarış öncesinde antrenman turları attı. Daha sonra da yatlar, rüzgarın yönü ve şiddetine göre belirlenen parkurda sınıflarına göre start aldı.

ORC-1, ORC-B, ORC-C ve ORC-D sınıflarında yarışan yatlar, ilk gün yarışlarında koy içinde üç yarış gerçekleştirdi.

Dört gün sürecek yarışlarda 11 teknik yarış yapılacak.

MİYC Başkanı Bülent Çelik, gazetecilere, şampiyonanın üçüncüsüne yelkencilerin ilgi gösterdiğini söyledi.

Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası'nın kendileri için bir yelken yarışından çok daha fazlasını ifade ettiğini belirten Çelik, "Biz bu organizasyonu, yelken tutkusunun Akdeniz'in eşsiz doğal zenginlikleriyle buluştuğu bir 'Denizcilik Senfonisi' olarak görüyoruz. Bu şampiyona ile sadece rekabeti değil, güneşin hayat verdiği Akdeniz ekosistemini ve bu suların kadim hikayesini hep birlikte kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Şampiyona, 1 Mayıs'ta sona erecek.

Organizasyonun ilk gününde üç yarış sonunda sınıflarına göre ilk üçe giren yatlar ve dümencileri şöyle:

ORC-A

1- Eker40 (Petr Kochnev)

2- Brozex (Sergei Musikhin)

3- Lagertha (İvan İvanov)

ORC-B

1- Jason (Boris Burmentev)

2- Dxarma (Dmitry Gavrilov)

3- Fox-L (Andrei Bratan)

ORC-C

1- Wizard (Pavel Karachov)

2- Valentina (Viktor Zakharov)

3- Arnes (Yulia Ramazanova)

ORC-D

1- İvana (Mark Abdrakipov)

2- Agile (Tunca Çalışkan)

3- Blue X (Berkcan Arat)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
