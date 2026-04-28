28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
20:00

Gilgeous-Alexander: "Lakers için şimdiden hazırlanıyoruz"

Oklahoma City Thunder yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, takımının bir sonraki rakibini beklerken şimdiden hazırlıklara başladıklarını açıkladı.

28 Nisan 2026 14:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Thunder, 4. maçta Phoenix Suns'ı 131-122 mağlup ederek Batı Konferansı yarı finallerine yükselen ilk takım oldu. Şimdi gözler, bir sonraki rakibin belirleneceği seriye çevrildi.

Bu rakibin büyük ihtimalle Los Angeles Lakers ile Houston Rockets arasındaki seriden çıkması bekleniyor. Lakers, 5. maç öncesinde seride 3-1 önde bulunuyor.

Shai Gilgeous-Alexander ise bu süreci yakından takip ettiklerini belirtti:

"Lakers ve Houston serisini baştan beri izliyorum. Her iki takımı da analiz edip güçlü ve zayıf yönlerini görmeye çalışıyorum. İkisi de Batı'da yer alıyor ve bu sezon birkaç kez karşılaştık. Nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı biliyoruz."

Oklahoma City, normal sezonda Lakers karşısında oldukça üstün bir performans sergileyerek seriyi 4-0 ile süpürdü. Houston'a karşı ise daha çekişmeli geçen eşleşmede Thunder 2-1 üstünlük kurdu.

Öte yandan Lakers'ın bir sonraki tura daha güçlü bir kadroyla girme ihtimali de bulunuyor. Luka Doncic ve Austin Reaves'in dönüşü, serinin dinamiklerini önemli ölçüde değiştirebilir.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
