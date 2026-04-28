28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
20:00

Elazığspor'da hedef 1. Lig'e yükselmek

Play-off maçlarına hazırlanan Elazığspor, Trendyol 1. Lig'e yükselmek istiyor.

28 Nisan 2026 15:21
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan Seza Çimento Elazığspor, play-off maçlarını kazanarak Trendyol 1. Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

Sezon başında kadrosunu güçlendiren Elazığ temsilcisi, şampiyonluk hedefiyle başladığı ligde başarılı bir performans sergiledi.

Normal sezondaki 36 maçta 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan takım, topladığı 69 puanla grubunu üçüncü sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazandı.

Play-off ilk turunda Adana 01 FK ile eşleşen Elazığspor, rakibiyle 30 Nisan'da deplasmanda, 4 Mayıs'ta ise evinde karşılaşacak.

Eşleşmede rakibine üstünlük kurması halinde finale yükselecek Elazığspor, kendi grubundan finale çıkacak takımla Trendyol 1. Lig'e yükselme mücadelesi verecek.

Gözünü 1. Lig'e diken Elazığspor'da oyuncular, hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor.

"Hep beraber ayağa kalktık"

Teknik direktör Erkan Sözeri, AA muhabirine, takımın son haftalardaki çıkışını play-off karşılaşmalarına da yansıtmak istediklerini söyledi.

Göreve geldiğinde takımın 9'uncu sırada olduğunu anımsatan Sözeri, "Önümüzde 12 maç bulunuyordu. Bu 12 maç, bizim için final niteliğindeydi, hiçbir maçı seçme lüksümüz yoktu. Çok şükür, 12 maçın 10'unu kazanıp 2'sinde berabere kalarak süreci güzel bir şekilde tamamladık. Kırılgan bir şehir, kırılgan bir yönetim ve kırılgan bir oyuncu grubu vardı. Ayağa kalkmamız gerekiyordu. Çok şükür hep beraber ayağa kalktık. Bunu da sahadaki mücadelemiz ve aldığımız sonuçlarla gösterdik." diye konuştu.

Play-off hedefini gerçekleştirdiklerini dile getiren Sözeri, şunları kaydetti:

"Öncelikli hedefimiz play-off'tu ve bunu başardık. Özellikle 9. sıradan 3. sıraya gelmek çok kıymetliydi ancak artık bunları geride bıraktık, tamamen şampiyonluğa odaklandık. Adana 01 FK de çok güzel ve saygı duyulacak bir performans sergiledi. İki takım arasında oynanacak maçların çok zorlu geçeceğinin farkındayız. Buna göre hazırlık yapıyoruz. İnşallah hak eden ve finale çıkan takım biz oluruz. Çünkü bir şehir olarak bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Özellikle son 12 maçtaki performansımızla bunu gösterdiğimize inanıyoruz."

"Buraya tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik"

Oyuncuların performansının belirleyici olacağını aktaran Sözeri, "Buraya tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik. Bu noktaya kadar getirdiysek işi tamamlamak için de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sözeri, kentte büyük bir kenetlenme olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Elazığ şehrine ve Elazığspor camiasına bir şampiyonluk hediye etmek istiyoruz. Büyük bir birliktelik var. Bunun bizi şampiyonluğa taşıyacağına inanıyoruz. Elbette dört takımdan biri finale çıkacak ancak biz bunun Elazığspor olmasını istiyoruz. Hem saha içinde hem saha dışında, özellikle mental anlamda güçlü olmamız gerekiyor. Şu anda buna sahibiz. Moralimiz yüksek, kazanma alışkanlığımız var. Bunun ötesinde bir şey düşünmüyoruz."

Hedeflerinin sadece bir üst lig olmadığını aktaran Sözeri, "Elazığspor'un 2-3 yıl içinde Süper Lig'de olması gereken bir kulüp olduğunu düşünüyorum ancak bu sadece sahadaki performansla olmaz, tam bir kenetlenme gerekir." ifadesini kullandı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
