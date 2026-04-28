Tip1 diyabetli bisikletçiler, profesyonel pelotonda

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (TUR 2026) yarışan ve tamamı Tip1 diyabetli sporculardan oluşan Team Novo Nordisk'in bisikletçileri Filippo Ridolfo ile Andrea Peron, hastalığın profesyonel spor kariyerine engel olmadığını söyledi.Ridolfo ve Peron, AA muhabirine, farklı yaşlarda Tip1 diyabet teşhisine rağmen bisikletten kopmadıklarını ve kariyerlerini profesyonel düzeyde sürdürdüklerini anlattı.12 yaşında Tip1 diyabet teşhisi konulduktan sonra bisiklet kariyerinin değiştiğini aktaran Ridolfo, şunları kaydetti:"Başlangıçta diyabetin ne olduğunu, neleri yapmaya devam edebileceğimi bile bilmiyordum. Aslında doktoruma sorduğum ilk sorulardan biri şuydu: 'Hala bisikletime binebilir miyim?' Çünkü daha önce de sürüyordum. Doktorum 'Evet, binebilirsin, hatta bu durum diyabet yönetimin için çok daha iyi olur.' dedi. Sürekli glikoz seviyenizi izlemeniz gerekiyor. Başlangıçta bu hiç kolay değil, çok fazla öğrenme süreci var ama sonra her şey doğallaşıyor. Mesela şu an üzerine çok fazla düşünmüyorum bile. Yani eskiye göre oldukça farklı bir durum ama birkaç yıl sonra bu takımı buldum, onlara yazdım ve şanslıyım ki buradayım."Teşhisten sonra antrenman programına da değinen İtalyan bisikletçi, "Hala profesyonel sporcularız, bu yüzden her şeyi profesyonelce yapmak zorundayız. Beslenmemiz, antrenmanımız profesyonel. Sadece glikoz seviyemize biraz daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Bu da antrenmandan antrenmana çok değişiyor. Diyabet her gün aynı değildir. Bir gün hiç bakmasanız bile seviyeniz mükemmeldir, başka bir gün ise sürekli bakarsınız ve yönetmesi o kadar kolay olmaz. Önemli olan glikozu izlemek ve hedef aralıkta tutmaya çalışmak. Neyse ki şu an çok fazla teknoloji var ve bu iş birkaç yıl öncesine göre çok daha kolay." değerlendirmesinde bulundu.Team Novo Nordisk ile televizyonda Milano-Sanremo yarışını izlerken tanıştığını belirten Ridolfo, "Televizyonda takımdan bahsediyorlardı, ben de hemen internetten bu takımın ne olduğunu araştırdım. Onlara yazdım ve sonra ilk 'yetenek tanımlama' kampına katıldım. Her yaz genç ve yeni sürücüler bulmak için bu kampları yapıyorlar. 18 yaşındayken ABD'ye gittim. Benim için büyük bir olaydı. Daha önce tek başıma yurt dışına veya Avrupa dışına hiç çıkmamıştım. Bavulumu toplayıp ABD'ye gittim, güzel bir deneyimdi. Bu kamp bittikten birkaç hafta sonra bana yazdılar ve bir yıl sonra gelişim takımına istediklerini söylediler. İki yıl sonra da profesyonel takıma katıldım." ifadelerini kullandı.Diyabetli çocuklarla bir araya gelmenin kendisi için ayrı bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Ridolfo, "Yarışlarda sık sık yanımıza gelen birçok çocuk görüyoruz. Çoğu zaman Novo Nordisk onlarla bir etkinlik organize ediyor. Gidip onlarla konuşuyoruz, sorular sorabiliyorlar. Diyabet konusunda hiçbir şey bilmeyen birçok genci görmek ve onlara her şeyin mümkün olduğunu söyleyerek cesaret vermek, fazladan bir motivasyon kaynağı oluyor." diye konuştu.Peron ise 16 yaşında Tip1 diyabet teşhisi konulduğunu belirterek, hastalığın kariyerinin ilk döneminde büyük bir kırılma oluşturmadığını söyledi.Teşhisin sezon sonunda konulmasının kendisi açısından avantaj sağladığını belirten İtalyan sporcu, "Yeni sezon başlamadan önce birkaç ayım vardı ve bu sayede yönetimi ve her şeyi anlamaya başlayabildim. Çok fazla şeyi değiştirmedim. Sadece kendimi, vücudumun nasıl tepki verdiğini öğrenmem gerekiyordu. Bunu anlamak için birkaç ayım olduğu için şanslıydım." ifadelerini kullandı.Peron, Team Novo Nordisk'e katılma sürecinin kariyerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Aslında İtalya'da 23 yaş altı kategorisinde yarışıyordum. Birçok yarış kazanıyordum ama profesyonel olmam zordu çünkü 15 yıl önce diyabete şimdikinden biraz daha farklı bakılıyordu. Sonunda Team Novo Nordisk tam o yıl kuruldu. Eski takım direktörümün, hala Novo Nordisk ile konuştuğunu hatırlıyorum. İki-üç gün sonra ilk kontratımı imzaladım." şeklinde görüş belirtti.Çalışmanın hayallere ulaşmada en önemli etken olduğunun altını çizen Peron, "Yarışlarda bazen çocuklar takım otobüsümüze geliyor. Bizi görmek, soru sormak istiyorlar. İşin bu kısmı, bu gençler üzerinde bir etkiniz olduğunu gerçekten anladığınız yer." diyerek sözlerini tamamladı.