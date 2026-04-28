Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu: PSG - Bayern Münih

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Paris Saint-Germain ve Bayern Münih karşı karşıya gelecek.Zorlu müsabakada İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. VAR masasında ise İspanyol hakem Carlos de Cerro Grande olacak.Paris ve Bayern, son 16 turunda sırasıyla Liverpool ve Real Madrid'i elediler. İki takım da nefes kesici karşılaşmalara alışkın... Bu sezon turnuvada her iki takım da 38 gol atarak (tüm kulüpler arasında en fazla) zirveyi paylaştılar.İkinci kez üst üste finale çıkmak isteyen Paris, son sezonlarda kendisine en çok zorluk çıkaran takımı yenmek zorunda. 4. maç haftasında Bayern'in 2-1'lik galibiyeti, Alman şampiyonunun Şampiyonlar Ligi şampiyonu karşısında üst üste beşinci galibiyetini getirdi.Luis Enrique'nin takımı, 2024/25 sezonunun 2. maç haftasında Arsenal'e 2-0 yenilmişti, ancak eleme aşamasında vites yükseltti ve yarı finalde İngiliz devini toplamda 3-1'lik skorla saf dışı bıraktı.Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doue, Dembele, KvaratskheliaNeuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane"Her teknik direktör, sezonun son dönemine mümkün olan en iyi koşullarda girmek ister. Şu anda yarı finaldeyiz ve Quentin Ndjantou dışında tüm oyuncularımız sahada. Şampiyonlar Ligi'nin büyüsü, oyunculara özel bir enerji veriyor. Herkes orada olmak istiyor ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyor.""Bu yıl Bernabeu'da Real Madrid'e karşı ve Paris'te kazandık. Paris elbette hala Şampiyonlar Ligi şampiyonu ama bu zorlu görevi üstlenebilecek bir takım varsa, o da biziz. Paris'in ne kadar iyi olduğunu biliyoruz, ama bu maçı istiyoruz.""Grup aşamasındaki o maçı hatırlıyorum, onlar kadar iyi oynamadık ama sakatlıklar da vardı. İkinci yarıda her şeyi yapabileceğimizi ve onları yenebileceğimizi gösterdik ama ihtiyacımız olan golleri atamadık.""Bizim için büyük bir maç. Tamamen kendi oyunumuza odaklandık. Elbette burada kazanmak istiyoruz. PSG'nin harika oyuncuları ve süper bir kadrosu var ama biz tamamen kendi oyunumuza odaklandık ve kazanmak istiyoruz."Paris ve Bayern arasında, Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanan 16. UEFA karşılaşması olacak. Bayern, bu maçlarda 9-6 üstünlük sağlarken, son beş karşılaşmayı da kazandı.İki takımın oynadığı üç eleme turu maçında Bayern, 2020 finalinde (1-0) ve 2022/23 sezonunda son 16 turunda (toplamda 3-0) galip gelirken, Paris ise 2020/21 sezonunda çeyrek finalde toplamda 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından deplasman golü avantajıyla bir üst tura yükseldi.Paris, Alman takımlarıyla oynadığı son 11 UEFA maçından sadece üçünü kazandı (2 beraberlik, 6 mağlubiyet).Paris, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde üçüncü kez bir Alman rakiple karşı karşıya geliyor. 2019/20 sezonunda tek maçlık mücadelede Leipzig'i 3-0 yenen Paris, 2023/24 sezonunda ise Dortmund'a toplamda 2-0 yenilmişti.Paris, üst üste üçüncü sezon yarı finale yükseldi; bu, Avrupa Kupası veya Şampiyonlar Ligi döneminde hiçbir Fransız kulübünün ulaşamadığı bir başarı. PSG, daha önce beş kez Şampiyonlar Ligi yarı finaline çıkmış, ikisini kazanmış ve üçünü kaybetmişti.Paris'in olası galibiyeti, Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. galibiyeti olacak ve bu, bu kilometre taşına ulaşan ilk Fransız kulübü olmasını sağlayacak; turnuvadaki ilk galibiyetleri, 1994/95 grup aşamasında Bayern'e karşı evlerinde 2-0 kazandıkları maçtı.Marquinhos'un bu maçta sahaya çıkması, Şampiyonlar Ligi'ndeki 120. maçı olacak ve şu anda Roberto Carlos'un elinde bulunan Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen Brezilyalı oyuncu rekorunu egale edecek.Nuno Mendes (23 yıl ve 313 gün), forma giymesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nde 50 maça çıkan en genç Portekizli oyuncu olacak ve Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kıracak.