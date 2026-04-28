İşte Galatasaray'da derbi sırrı

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisine son derece stratejik hazırlandığı öğrenildi.
KAMPA GİRDİ
Kupadaki sürpriz elenmenin ardından teknik direktör Okan Buruk'un Kemerburgaz'da kampa girerek günlerce Fenerbahçe'yi analiz ettiği, futbolcuların ise kendi aralarında güçlü bir kenetlenme sağladığı aktarıldı.
Osimhen liderliğinde yapılan motivasyon konuşmalarının derbiye doğrudan yansıdığı vurgulandı.
TARİH YAZIYOR
Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde adeta tarih yazıyor. Buruk'un saha içi yönetimindeki üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluk için büyük avantaj yakaladı.
Galatasaray, mutlu sona ulaşması durumunda 1996-2000 arasında kendisinin elde ettiği 4 sezonluk şampiyonluk serisi rekorunu egale edecek. O dönemde futbolcu olarak sahada bulunan Okan Hoca, bu kez hoca olarak bu başarıya imzasını koyacak.
KAMPA GİRDİ
Kupadaki sürpriz elenmenin ardından teknik direktör Okan Buruk'un Kemerburgaz'da kampa girerek günlerce Fenerbahçe'yi analiz ettiği, futbolcuların ise kendi aralarında güçlü bir kenetlenme sağladığı aktarıldı.
Osimhen liderliğinde yapılan motivasyon konuşmalarının derbiye doğrudan yansıdığı vurgulandı.
TARİH YAZIYOR
Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde adeta tarih yazıyor. Buruk'un saha içi yönetimindeki üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluk için büyük avantaj yakaladı.
Galatasaray, mutlu sona ulaşması durumunda 1996-2000 arasında kendisinin elde ettiği 4 sezonluk şampiyonluk serisi rekorunu egale edecek. O dönemde futbolcu olarak sahada bulunan Okan Hoca, bu kez hoca olarak bu başarıya imzasını koyacak.