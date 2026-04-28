27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
2-3
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
0-0
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
2-1
27 Nisan
M. United-Brentford
2-1
27 Nisan
Espanyol-Levante
0-0
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
3-2
27 Nisan
Lazio-Udinese
3-3

İşte Galatasaray'da derbi sırrı

Galatasaray, derbiye teknik ve mental açıdan özel bir hazırlık süreciyle çıktı. Teknik direktör Okan Buruk'un detaylı analizleri ve Victor Osimhen liderliğindeki motivasyon, sahaya doğrudan yansıdı.

calendar 28 Nisan 2026 08:06
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisine son derece stratejik hazırlandığı öğrenildi.

KAMPA GİRDİ

Kupadaki sürpriz elenmenin ardından teknik direktör Okan Buruk'un Kemerburgaz'da kampa girerek günlerce Fenerbahçe'yi analiz ettiği, futbolcuların ise kendi aralarında güçlü bir kenetlenme sağladığı aktarıldı.

Osimhen liderliğinde yapılan motivasyon konuşmalarının derbiye doğrudan yansıdığı vurgulandı.

TARİH YAZIYOR

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde adeta tarih yazıyor. Buruk'un saha içi yönetimindeki üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluk için büyük avantaj yakaladı.

Galatasaray, mutlu sona ulaşması durumunda 1996-2000 arasında kendisinin elde ettiği 4 sezonluk şampiyonluk serisi rekorunu egale edecek. O dönemde futbolcu olarak sahada bulunan Okan Hoca, bu kez hoca olarak bu başarıya imzasını koyacak.

Puan Durumu
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
