Beşiktaş GAİN, EuroCup final serisini İstanbul'a taşımanın peşinde

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup final serisinin ikinci maçında Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'a konuk olacak.



Ekinox Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.



Siyah-beyazlı ekip, serinin ilk maçında Fransız ekibine sahasında 72-60 kaybetti ve 1-0 geriye düştü.



Beşiktaş, iki galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final eşleşmesinde rakibini yarın deplasmanda yenerek seriyi İstanbul'a taşımayı hedefliyor.



İKİ TAKIM ARASINDAKİ 7 RANDEVU



Beşiktaş ile Cosea JL Bourg, EuroCup'ta 7. kez karşı karşıya gelecek.



İki ekibin geride kalan 6 maçta 3'er galibiyeti bulunuyor.



BEŞİKTAŞ KAZANIRSA KUPA İSTANBUL'DA SAHİBİ BULACAK



Siyah-beyazlı takımın Cosea JL Bourg'u mağlup etmesi durumunda final serisi İstanbul'a taşınacak.



BKT EuroCup'ta şampiyonu belirleyecek final serisinin 3. ve son maçı 1 Mayıs Cuma günü Beşiktaş'ın sahasında oynanacak.



Cosea JL Bourg ikinci maçı da kazandığı takdirde şampiyonluğa ulaşacak.



