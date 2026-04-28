27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
2-3
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
0-0
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
2-1
27 Nisan
M. United-Brentford
2-1
27 Nisan
Espanyol-Levante
0-0
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
3-2
27 Nisan
Lazio-Udinese
3-3

Beşiktaş GAİN, EuroCup final serisini İstanbul'a taşımanın peşinde

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Cosea JL Bourg Basket karşısında 1-0 geride olduğu EuroCup final serisinin ikinci maçını kazanarak seriyi İstanbul'a taşımayı hedefliyor.

calendar 28 Nisan 2026 08:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup final serisinin ikinci maçında Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'a konuk olacak.

Ekinox Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Siyah-beyazlı ekip, serinin ilk maçında Fransız ekibine sahasında 72-60 kaybetti ve 1-0 geriye düştü.

Beşiktaş, iki galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final eşleşmesinde rakibini yarın deplasmanda yenerek seriyi İstanbul'a taşımayı hedefliyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 7 RANDEVU

Beşiktaş ile Cosea JL Bourg, EuroCup'ta 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekibin geride kalan 6 maçta 3'er galibiyeti bulunuyor.

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA KUPA İSTANBUL'DA SAHİBİ BULACAK

Siyah-beyazlı takımın Cosea JL Bourg'u mağlup etmesi durumunda final serisi İstanbul'a taşınacak.

BKT EuroCup'ta şampiyonu belirleyecek final serisinin 3. ve son maçı 1 Mayıs Cuma günü Beşiktaş'ın sahasında oynanacak.

Cosea JL Bourg ikinci maçı da kazandığı takdirde şampiyonluğa ulaşacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
