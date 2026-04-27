27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
2-3
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
0-034'
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
1-034'
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
2-2DA
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Fatih Tekke'den Savic açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 27 Nisan 2026 19:48
Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

Savic'in durumu ile ilgili Fatih Tekke, "Türkiye Kupası'nda ciddi bir hasar aldık. Savic'in olmayışı sebebiyle zorunluluktan değişiklikler yaptık. Belki de ilk kez oynayacak o bölgede Lovik. Savic belki kupa maçına kadar bizimle olmayacak" dedi.

Hedeflerine dikkat çeken Fatih Tekke, "Hedeflerimizden bir tanesine daha çok net bir şekilde yaklaşmış durumdayız. Bugün kazanırsak belki de bu gerçekleşecek. Bugün sakatlık olmamasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Konyaspor maçı ile ilgili Fatih Tekke, "Konyaspor'un durumu, motivasyonundan ziyade bizim ne yapacağımız önemli. Kazanmak istiyoruz. Öncelikli beklentim inşallah sakatlık ve kart olmaz" ifadelerini kullandı.

Kazanmaları halinde ligde ikinci sıraya yükseleceklerinin hatırlatılması sonrası Fatih Tekke şu açıklamayı yaptı:

"Bu çocuklar daha fazlasını hak etti, çok çalışıyorlar. Karşılaştığımız durumlar vardı. Diğer takımlar bunları daha az yaşadı. Başakşehir maçı, zamana oynadığımız bir pozisyon var. Mustafa'nın iki elle itildiği bir pozisyon var. Yüzde 100 faul. 'Bir şey olmaz' dendi ve gol yedik, 2 puanımız gitti. Şimdi 2 puan daha üst tarafa yaklaşmış olsaydık biz, biraz daha farklı şeyler düşünebilirdik. Biz, oynamaya çalışan, çok fazla bağırmayan, oyun içinde kalmaya çalışan bir ekibiz. Bugün de beklentim bu."

Son olarak Fatih Tekke, "Belki dinlendirmem gerekiyor ama alternatif olmadığından dolayı Zubkov'da ciddi yük var. Felipe dinleniyor, Muçi taze kan, iyi maç geçirir. Buraya kadar iyi iş çıkardık. 4 maç var, Göztepe maçı var, Beşiktaş sonrasında kupa maçı var. Düşünmem, öncelemem gereken bazı şeyler olması gerekiyor. Bugün 3'ü garantileme şansımız var. Sonra 2, sonra 1'i. Bunların önüne kupayı geçirmemiz gerekiyor. Sağlam hangi kadroyla gideceğim onu merak ediyorum. Kazasız belasız inşallah bu maçı atlatırız." sözlerini sarf etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 9 3 57 32 66
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 9 11 11 38 41 38
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
