27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
0-011'
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerden teklif gelmesi durumunda değerlendireceğini söyledi.

calendar 27 Nisan 2026 15:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerle ilgili TV100'den Çağdaş Evren Şenlik'e konuştu.

Fenerbahçe için adı bir kez daha gündeme gelen 64 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilerden teklif gelmesi durumunda değerlendireceğini söyledi.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri

- "Dün akşam oynanan derbi için yorumunuz nedir?"

İsmail Kartal: "Futbol böyle bir şey. Bunlar normal."

- "Size Fenerbahçe yönetiminden bir telefon geldi mi?"

İsmail Kartal: "Hayır, gelmedi."

- "Peki teklif gelse Fenerbahçe'ye dönmeyi düşünür müsünüz?"

İsmail Kartal: "Elbette değerlendiririz."

3 DÖNEM GÖREV YAPTI

İsmail Kartal, Fenerbahçe'de daha önce 3 dönem teknik direktörlük görevini yürütmüştü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
