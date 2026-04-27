27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Real Madrid'e bir şok daha; Mbappe sakatlığı

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, sol bacağından yaşadığı sakatlıktan dolayı bir süre forma giyemeyecek.

calendar 27 Nisan 2026 15:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bu sezon La Liga'da, Kral Kupası'nda ve Avrupa'da istediği performansın bir hayli uzağında kalan Real Madrid'e bir kötü haber de yıldız oyuncu Kylian Mbappe'den geldi. Real Madrid, Kylian Mbappe'nin sol bacağındaki semitendinosus kasında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Real Madrid Sağlık Servisleri tarafından oyuncumuz Kylian Mbappé'ye bugün yapılan testler sonucunda, oyuncunun sol bacak semitendinosus kasında bir sakatlık tespit edilmiştir. Durumu, iyileşme sürecine bağlı olarak değerlendirilecektir." ifadesine yer verildi.

27 yaşındaki Fransız futbolcunun, 3 Mayıs Pazar günü saat 22.00'de Espanyol ile deplasmanda oynanacak mücadelede forma giymesinin mümkün olmadığı belirtildi. Fransız yıldızın 10 Mayıs'ta El Clasico'da Barcelona ile karşılaşacağı maçta ise sahada olması bekleniyor.

Bu sezon 41 karşılaşmada görev alan Kylian Mbappe 41 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.