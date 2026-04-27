Alperen, Ayton'ın oyundan atılmasına ilişkin: 'Karar biraz abartıydı'

Houston Rockets'ın yıldız oyuncusu Alperen Şengün, playoff serisinin 4. maçında Los Angeles Lakers pivotu Deandre Ayton'ın kendisine dirsek atmasının ardından oyundan ihraç edilmesine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.



Rockets'ın 115-96'lık galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada, üçüncü çeyrekte yaşanan pozisyon sonrası Ayton'a Flagrant 2 faul çalındı ve bu karar doğrultusunda oyuncu doğrudan oyundan atıldı.



Karşılaşmanın üçüncü periyodunda bitime 5:41 kala Şengün'ü savunan Ayton, pozisyon sırasında dirseğiyle Türk yıldızın yüzüne temas etti. Hakemler, temasın şiddeti ve niteliğini göz önünde bulundurarak Flagrant 2 faul kararı verirken, bu karar otomatik olarak oyuncunun oyundan ihraç edilmesine yol açtı.



Mücadelenin ardından konuşan Alperen Şengün ise hakemlerin kararını tamamen desteklemediğini açıkça ifade etti. Ayton'ın oyundan atılmasını beklemediğini belirten Şengün, verilen kararın "biraz abartılı" olduğunu dile getirdi.



Şengün açıklamasında,

"Hakemleri zor durumda bırakmak istemem ama oyundan atılmasını beklemiyordum. Bence karar biraz abartılıydı. Yine de faulün çalınmasına sevindim," ifadelerini kullandı.



Seride durum bu sonuçla birlikte Rockets lehine değişmezken, Houston ekibi elenmekten kurtularak farkı 3-1'e indirdi. Seri şimdi 5. maç için yeniden Los Angeles'a taşınacak.



