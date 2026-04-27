27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Alperen, Ayton'ın oyundan atılmasına ilişkin: "Karar biraz abartıydı"

Houston Rockets'ın yıldız oyuncusu Alperen Şengün, playoff serisinin 4. maçında Los Angeles Lakers pivotu Deandre Ayton'ın kendisine dirsek atmasının ardından oyundan ihraç edilmesine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

calendar 27 Nisan 2026 13:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Alperen, Ayton'ın oyundan atılmasına ilişkin: 'Karar biraz abartıydı'
Houston Rockets'ın yıldız oyuncusu Alperen Şengün, playoff serisinin 4. maçında Los Angeles Lakers pivotu Deandre Ayton'ın kendisine dirsek atmasının ardından oyundan ihraç edilmesine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Rockets'ın 115-96'lık galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada, üçüncü çeyrekte yaşanan pozisyon sonrası Ayton'a Flagrant 2 faul çalındı ve bu karar doğrultusunda oyuncu doğrudan oyundan atıldı.

Karşılaşmanın üçüncü periyodunda bitime 5:41 kala Şengün'ü savunan Ayton, pozisyon sırasında dirseğiyle Türk yıldızın yüzüne temas etti. Hakemler, temasın şiddeti ve niteliğini göz önünde bulundurarak Flagrant 2 faul kararı verirken, bu karar otomatik olarak oyuncunun oyundan ihraç edilmesine yol açtı.

Mücadelenin ardından konuşan Alperen Şengün ise hakemlerin kararını tamamen desteklemediğini açıkça ifade etti. Ayton'ın oyundan atılmasını beklemediğini belirten Şengün, verilen kararın "biraz abartılı" olduğunu dile getirdi.

Şengün açıklamasında,
"Hakemleri zor durumda bırakmak istemem ama oyundan atılmasını beklemiyordum. Bence karar biraz abartılıydı. Yine de faulün çalınmasına sevindim," ifadelerini kullandı.

Seride durum bu sonuçla birlikte Rockets lehine değişmezken, Houston ekibi elenmekten kurtularak farkı 3-1'e indirdi. Seri şimdi 5. maç için yeniden Los Angeles'a taşınacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
