27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

TFF 1. Lig'de son biletler sahibini buluyor

1. Ligde son haftaya taşınan heyecanda Süper Lig'e yükselecek 2. ekip ile play-off'a kalacak son takım averajla belli olabilir.

calendar 27 Nisan 2026 11:17
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
TFF 1. Lig'de son biletler sahibini buluyor
TFF 1. Lig'de 2025-2026 sezonunda Süper Lig'e yükselecek son ekip ile play-off'ta yoluna devam edecek son takım, 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla belli olacak.
Erzurumspor FK'nin daha önce Süper Lig vizesi aldığı 1. Lig'de, doğrudan Süper Lig'e yükselecek ikinci takım olmak için iddialarını sürdüren Amed Sportif Faaliyetler ile Esenler Erokspor son haftaya aynı puanla girdi.

Dün oynanan 37. hafta karşılaşmalarında SMS Grup Sarıyer'e 1-0 mağlup olan Esenler Erokspor, Amed Sportif Faaliyetler karşısında 1 puanlık avantajını kaybetti. Amed Sportif Faaliyetler'in Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldığı haftanın ardından iki ekibin de 73 puanı bulunuyor.

2.'LİK İÇİN AMED DAHA ŞANSLI

Esenler Erokspor'un 2 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Atko Grup Pendikspor'u konuk edeceği son haftada, Amed Sportif Faaliyetler de aynı saatte Alagöz Holding Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Esenler Erokspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç Diyarbakır ekibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlanırken, Diyarbakır'daki karşılaşma ise golsüz berabere sona erdi.

Amed Sportif Faaliyetler, sezon sonunda olası puan eşitliğinde rakibini geride bırakacak.

Lig üçüncüsünün doğrudan play-off finaline yükseleceği ligde Esenler Eroksporz ve Amed Sportif Faaliyetler'in yanı sıra az da olsa Arca Çorum FK'nin üçüncülük ihtimali bulunuyor.

PLAY-OFF'TA SON KOLTUK

Sipay Bodrum FK ve Atko Grup Pendikspor'un da play-off'ta mücadele etmesinin kesinleştiği ligde play-off'a kalacak son ekip için 2 aday bulunuyor.

Play-off için iddiasını sürdüren ve ligde 57 puanı olan iki ekipten Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün Eminevim Ümraniyespor deplasmanında puan arayacağı son haftada Özbeyli Bandırmaspor ise Özbelsan Sivasspor'u konuk edecek.

Sezon içinde deplasmanda Özbeyli Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan Keçiörengücü, Ankara'da rakibini 3-1 mağlup ettiği için olası puan eşitliğinde Balıkesir temsilcisini geride bırakacak.

Ligde Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Sakaryaspor ve Serikspor'un daha önce küme düşmesi kesinleşmişti.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
