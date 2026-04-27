Milli masa tenisçiler, dünya şampiyonasında mücadele edecek

Türkiye Masa Tenisi Milli Takımı, İngiltere'de düzenlenecek ITTF Takımlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre başkent Londra'da düzenlenecek organizasyon, yarın başlayacak.
Şampiyonada Türkiye'yi Sibel Altınkaya, Ece Haraç, Özge Yılmaz, Simay Kulakçeken, Betül Nur Kahraman, Abdullah Talha Yiğenler, İbrahim Gündüz, Ziver Gündüz, Görkem Öçal ve Hakan Işık, temsil edecek.
Organizasyon, 10 Mayıs'ta sona erecek.
