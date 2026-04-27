27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Galatasaray'da Okan Buruk ile imza tarihi!

Galatasaray, 23 Mayıs'ta seçime gidecek. Sarı-kırmızılılarda seçimin ardından teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.

calendar 27 Nisan 2026 10:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, Fenerbahçe'yi geçerek üst üste 4. şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

GALATASARAY'DA YOL HARİTASI

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ile ilgili yol haritası da belli oldu.

Galatasaray, 23 Mayıs'ta seçime gidecek. [16 Mayıs'ta yeterli çoğunluk sağlanamazsa 23 Mayıs] Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu seçime tek aday olarak. Sarı-kırmızılılarda seçim öncesi şu anda Dursun Özbek'ten başka aday bulunmuyor.

OKAN BURUK İLE DEVAM

Dursun Özbek, başkanlığındaki ikinci döneminde 2022'den bu yana birlikte çalıştığı Okan Buruk ile yola devam etmek istiyor.

Galatasaray'da seçimin ardından teknik direktör Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalanması bekleniyor. Başarılı teknik adam, kulüpteki seçimin ardından 2 yıllık [Galatasaray'da 2 yılda bir seçim olduğu için] yeni sözleşme imzalayacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.