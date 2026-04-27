Galatasaray'da Okan Buruk ile imza tarihi!

Galatasaray, Fenerbahçe'yi geçerek üst üste 4. şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.
GALATASARAY'DA YOL HARİTASI
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ile ilgili yol haritası da belli oldu.
Galatasaray, 23 Mayıs'ta seçime gidecek. [16 Mayıs'ta yeterli çoğunluk sağlanamazsa 23 Mayıs] Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu seçime tek aday olarak. Sarı-kırmızılılarda seçim öncesi şu anda Dursun Özbek'ten başka aday bulunmuyor.
OKAN BURUK İLE DEVAM
Dursun Özbek, başkanlığındaki ikinci döneminde 2022'den bu yana birlikte çalıştığı Okan Buruk ile yola devam etmek istiyor.
Galatasaray'da seçimin ardından teknik direktör Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalanması bekleniyor. Başarılı teknik adam, kulüpteki seçimin ardından 2 yıllık [Galatasaray'da 2 yılda bir seçim olduğu için] yeni sözleşme imzalayacak.
