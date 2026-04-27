Türkiye'den Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 11 madalya!

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 20-26 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası sona erdi. Türkiye, şampiyonayı 2 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 11 madalya ile noktaladı.



Millilerde madalya kazanan sporcular şu şekilde:



GREKOROMEN



Altın: Rıza Kayaalp (130 kilo)



Gümüş: Murat Fırat (67 kilo)



Bronz: Kerem Kamal (63 kilo), Cengiz Arslan (72 kilo)



KADINLER SERBEST



Altın: Nesrin Baş (68 kilo)



Gümüş: Evin Demirhan Yavuz (50 kilo), Elvira Süleyman Kamaloğlu (57 kilo)



Bronz: Tuba Demir (55 kilo), Beyza Nur Akkuş (65 kilo), Buse Tosun Çavuşoğlu (72 kilo)



ERKEKLER SERBEST



Bronz: Hakan Büyükçıngıl (125 kilo)



