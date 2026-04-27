Beşiktaş'tan Ersin'e: 'Kararında özgürsün'

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Ersin Destanoğlu geleceği ile ilgili kararda özgür bırakıldı.



Takımda kalmak isterse sözleşme uzatılacak. Ayrılırsa yabancı kaleci dışında bir de Ersin yerine yerli takviye yapılacak.



ERSİN'İN YERİNE ADAYLAR



Gündemde ise Manchester United forması giyen Altay Bayındır bulunuyor. Altay dışında listeye dahil edilen isimler Başakşehir'den Muhammed Şengezer ve Konyaspor forması giyen Deniz Ertaş oldu.