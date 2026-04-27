Cagliari, Semih Kılıçsoy için kararını verdi





İtalya Serie A'da bu sezon sınırlı süre bulmasına rağmen dikkati çeken genç oyuncumuzun, gelecek sezon Cagliari'de kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Beşiktaş'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Serie A ekibi Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy için beklenmedik bir gelişme yaşanıyor.

Sezon başında yapılan anlaşmada 12 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunan Semih için, İtalyanlar fikrini değiştirmiş görünüyor. Daha önce oyuncuyu kadroda tutma konusunda istekli olan Cagliari, son haftalarda bu fikre mesafeli duruyor.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da kısa süre önce katıldığı bir programda, "Bu opsiyonu kullanmamalarını umuyorum. O rakama yerini doldurmak zor olur" sözleriyle oyuncunun Beşiktaş'a dönmesinden yana tavır koymuştu.



Semih'in son dönemde forma şansı bulmakta zorlanması da bu kararsızlığın en somut göstergesi olarak öne çıkıyor. 20 yaşındaki futbolcu, ligde son iki maçta süre alamazken, önceki iki karşılaşmada ise toplamda sadece 32 dakika sahada kalabildi.



BİRDEN GÖZDEN DÜŞTÜ



Forma şansı bulduğu dönemde attığı gollerle adından söz ettiren ve öz güven yakalayan millî yıldız bir anda gözden düştü. Bu sezon Serie A'da toplam 27 maça çıkan Semih Kılıçsoy 975 dakika sahada kalırken 4 kez ağları havalandırdı.



Son sekiz maçta ise gol katkısı veremedi.



"ÇILGINLIK OLUR" DEMİŞTİ



Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, Semih'in formda olduğu dönemde, "Satın alma opsiyonunu kullanmamak çılgınlık olur" sözlerini kullanmıştı. Bu sözlerin üzerinden üç ay geçtikten sonra Giulini'den, "Opsiyon bizim için çok yüksek. Beşiktaş'la Semih için henüz görüşmedik" şeklinde açıklama yaptı.







