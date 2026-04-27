26 Nisan
Galatasaray-Fenerbahçe
3-0
26 Nisan
Gençlerbirliği-Kocaelispor
1-0
26 Nisan
Bochum-Greuther Fürth
2-1
26 Nisan
Nürnberg-Magdeburg
1-0
26 Nisan
Paderborn-Schalke 04
2-3
26 Nisan
Gent-Club Brugge
0-2
26 Nisan
KV Mechelen-St.Truiden
1-4
26 Nisan
Anderlecht-Union St.Gilloise
1-3
26 Nisan
Zulte Waregem-RAAL La Louviere
4-0
26 Nisan
Rapid Wien-RB Salzburg
1-0
26 Nisan
Hartberg-LASK
1-5
26 Nisan
Sturm Graz-Austria Wien
1-1
26 Nisan
Basel-Sion
0-2
26 Nisan
Young Boys-St. Gallen
1-2
26 Nisan
Servette-Winterthur
5-3
26 Nisan
Estoril-Famalicao
0-1
26 Nisan
Santa Clara-Braga
2-1
26 Nisan
Estrela da Amadora-FC Porto
1-2
26 Nisan
AVS-Sporting CP
1-1
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
26 Nisan
Nizhny Novgorod-S. Moskova
1-2
26 Nisan
Dinamo Moscow-PFC Sochi
2-0
26 Nisan
FC Krasnodar-Dynamo Makhachkala
2-1
26 Nisan
Excelsior-FC Utrecht
5-0
26 Nisan
Marsilya-Nice
1-1
26 Nisan
Rennes-Nantes
2-1
26 Nisan
Rayo Vallecano-Real Sociedad
3-3
26 Nisan
Amed Sportif-Bodrum FK
1-1
26 Nisan
Erzurumspor-Bandırmaspor
1-1
26 Nisan
Keçiörengücü-Manisa FK
2-1
26 Nisan
Pendikspor-Boluspor
2-0
26 Nisan
Sakaryaspor-Arca Çorum FK
0-4
26 Nisan
Sarıyer-Esenler Erokspor
1-0
26 Nisan
Sivasspor-Iğdır FK
2-1
26 Nisan
VfB Stuttgart-Werder Bremen
1-1
26 Nisan
B. Dortmund-Freiburg
4-0
26 Nisan
Real Oviedo-Elche
1-2
26 Nisan
Paris FC-Lille
0-1
26 Nisan
Osasuna-Sevilla
2-1
26 Nisan
Villarreal-Celta Vigo
2-1
26 Nisan
Chelsea-Leeds United
1-0
26 Nisan
Fiorentina-Sassuolo
0-0
26 Nisan
Genoa-Como
0-2
26 Nisan
Torino-Inter
2-2
26 Nisan
AC Milan-Juventus
0-0
26 Nisan
Lorient-Strasbourg
2-3
26 Nisan
Le Havre-Metz
4-4
26 Nisan
Zenit St. Petersburg-FK Akhmat
2-0

Cagliari, Semih Kılıçsoy için kararını verdi

Cagliari, Semih Kılıçsoy'un opsiyonunu kullanmaktan vazgeçti. Beşiktaş'ta genç yıldızın takıma dönüşüne sıcak bakıyor.

calendar 27 Nisan 2026 08:40 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2026 09:08
Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Serie A ekibi Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy için beklenmedik bir gelişme yaşanıyor.

İtalya Serie A'da bu sezon sınırlı süre bulmasına rağmen dikkati çeken genç oyuncumuzun, gelecek sezon Cagliari'de kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

Sezon başında yapılan anlaşmada 12 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunan Semih için, İtalyanlar fikrini değiştirmiş görünüyor. Daha önce oyuncuyu kadroda tutma konusunda istekli olan Cagliari, son haftalarda bu fikre mesafeli duruyor.

SÜRE ALAMIYOR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da kısa süre önce katıldığı bir programda, "Bu opsiyonu kullanmamalarını umuyorum. O rakama yerini doldurmak zor olur" sözleriyle oyuncunun Beşiktaş'a dönmesinden yana tavır koymuştu.

Semih'in son dönemde forma şansı bulmakta zorlanması da bu kararsızlığın en somut göstergesi olarak öne çıkıyor. 20 yaşındaki futbolcu, ligde son iki maçta süre alamazken, önceki iki karşılaşmada ise toplamda sadece 32 dakika sahada kalabildi.

BİRDEN GÖZDEN DÜŞTÜ

Forma şansı bulduğu dönemde attığı gollerle adından söz ettiren ve öz güven yakalayan millî yıldız bir anda gözden düştü. Bu sezon Serie A'da toplam 27 maça çıkan Semih Kılıçsoy 975 dakika sahada kalırken 4 kez ağları havalandırdı. 

Son sekiz maçta ise gol katkısı veremedi.

"ÇILGINLIK OLUR" DEMİŞTİ

Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, Semih'in formda olduğu dönemde, "Satın alma opsiyonunu kullanmamak çılgınlık olur" sözlerini kullanmıştı. Bu sözlerin üzerinden üç ay geçtikten sonra Giulini'den, "Opsiyon bizim için çok yüksek. Beşiktaş'la Semih için henüz görüşmedik" şeklinde açıklama yaptı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.