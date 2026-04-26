Matteo Guendouzi'den Yasin Kol tepkisi!

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Matteo Guendouzi, Galatasaray derbisi sonrası kısa bir açıklama yaptı.
Matteo Guendouzi, stattan çıkış yaparken; hakem Yasin Kol'un kararlarına tepki gösterdi.
Fransız futbolcu yaptığı açıklamada "Hakem hakkında konuşmak istemiyorum. Hakem maçı öldürüyor ve kaybediyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Matteo Guendouzi, stattan çıkış yaparken; hakem Yasin Kol'un kararlarına tepki gösterdi.
Fransız futbolcu yaptığı açıklamada "Hakem hakkında konuşmak istemiyorum. Hakem maçı öldürüyor ve kaybediyorsunuz." ifadelerini kullandı.