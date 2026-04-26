Galatasaray, derbide kazandı! Şampiyonluk için geri sayım!

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Galatasaray, RAMS Park'taki maçı 3-0'lık skorla kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Victor Osimhen, 67. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 83. dakikada Lucas Torreira attı.
Fenerbahçe'de Anderson Talisca, 13. dakikada kullandığı penaltıda topu dışarıya gönderdi.
Fenerbahçe, kaleci Ederson'un 62. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından derbiyi 10 kişi tamamladı.
Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'de ise Archie Brown, Matteo Guendouzi ve Mert Müldür, gelecek hafta cezalı duruma düştü.
Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 74 puana yükseldi. Fenerbahçe ise 67 puanda kaldı. Süper Lig'in üçüncü sırasında yer alan Trabzonspor'un ise şu anda [30 maç] 65 puanı bulunuyor.
Galatasaray, kalan 3 haftada 4 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. [Trabzonspor'un tüm maçlarını kazanması halinde]
Galatasaray, ligin gelecek haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.
GALATASARAY'IN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışındaki en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi ağırlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'inde 9 değişikliğe gitti.
Ligin geride kalan bölümünde 71 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, son 4 haftaya liderlik koltuğunda girdi. Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ise 67 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. İki takım, şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan derbide RAMS Park'ta karşılaştı.
Ev sahibi Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo ve Sacha Boey yer aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hafta içi Natura Dünyası Gençlerbirliği ile yapılan ve 2-0'lık yenilgiyle elendikleri Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasının ilk 11'inden sadece 2 oyuncuyu derbinin başlangıç 11'inde görevlendirdi.
Buruk, başkent temsilcisine karşı ilk 11'de başlattığı Sane ile Lemina'ya derbide de görev verdi. Tecrübeli teknik adam, Gençlerbirliği mücadelesinde ilk 11 oynattığı Günay, Icardi, Eren, Kaan, Nhaga, Lang, Singo ve Boey'i yedeğe çekerken, Ahmed Kutucu'yu kadroya almadı.
Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Sallai, Yunus, Torreira, Barış ve Osimhen'i sahaya sürdü.
OSIMHEN İLK 11'E GERİ DÖNDÜ
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 39 gün sonra bir resmi müsabakaya ilk 11'de başladı.
Osimhen, son olarak 18 Mart'ta deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçına ilk 11'de çıktı. Bu müsabakada kolu kırılan Osimhen, sonrasında Süper Lig'deki Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında süre alamadı.
Türkiye Kupası'ndaki Gençlerbirliği mücadelesinde sonradan oyuna giren Osimhen, Fenerbahçe derbisiyle ilk 11'e döndü.
İKİNCİ KEZ DALYA DEDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisiyle sarı-kırmızılı takımın başındaki 200. maçına çıktı.
Takımın başına 2022-2023 sezonu öncesi geçen Okan Buruk, dün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan ve Gençlerbirliği'nin 2-0 kazandığı maçla sarı-kırmızılıların teknik direktörü olarak 199. karşılaşmasını geride bıraktı.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü olarak 138 Süper Lig, 18 UEFA Şampiyonlar Ligi, 8 Şampiyonlar Ligi elemeleri, 12 UEFA Avrupa Ligi, 19 Ziraat Türkiye Kupası ve 4 TFF Süper Kupa maçında görev alan Okan Buruk, bu karşılaşmalarda 142 galibiyet, 28 beraberlik, 29 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, bu müsabakalarda 449 kez rakip fileleri havalandırırken 205 golü kalesinde gördü.
Okan Buruk, Fenerbahçe derbisiyle sarı-kırmızılı ekibin başında ikinci kez "Dalya" heyecanı yaşadı.
Not: Galatasaray'ın 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı hükmen 3-0 kazandığı maçlar, Okan Buruk'un karnesine yazılmamıştır.
DEZENFORMASYONA KARŞI PANKART
Kritik derbiye iki takım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının dezenformasyona karşı pankartlarıyla çıktı.
Müsabaka öncesi seremoniye çıkan Galatasaraylı futbolcular, dezenformasyonla mücadele kapsamında başlatılan farkındalık hareketine destek vermek için, "Yalana kırmızı kart, doğru bilgi güçlü toplum" pankartı taşıdı. Fenerbahçeli futbolcuların ellerinde ise "Etkileşime değil gerçeğe inan, dezenformasyona 'Dur' de" yazılı pankart bulundu.
Ayrıca Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın bulunduğu kuzey kale arkasına da sarı-kırmızılı futbolcuların taşıdığı pankartın aynısı asıldı.
RAMS PARK KAPALI GİŞE
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği müsabaka tamamen dolu tribünler önünde oynandı.
Mücadele için satışa çıkarılan az sayıda bilet kısa sürede tükenirken kombine bilet sahibi taraftarlar da tribündeki yerlerini aldı. Misafir takım tribününe ise 2 bin 500'e yakın taraftar alındı.
Kritik derbide takımlar tamamen dolu tribünler önünde mücadele etti.
TRİBÜNDE 50 BİN BAYRAK
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi için taraftarlara sarı-kırmızılı bayrak dağıttı.
RAMS Park'ta etkileyici bir atmosfer oluşturmak isteyen kulüp yönetimi, mücadele öncesinde Galatasaraylı taraftarlar için ayrılan her koltuğa birer bayrak bıraktı. Stadı tamamen dolduran taraftarlar, maç öncesi bayrakları sallayarak güzel bir görüntü oluşturdu.
BARIŞ ALPER'E PLAKET
Galatasaray formasıyla 200 resmi maçı geride bırakan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'a plaket verildi.
Sarı-kırmızılı takımın son yıllardaki başarılarında büyük payı olan genç futbolcuya plaketi ve özel forması, mücadele öncesinde kulüp başkanı Dursun Özbek tarafından takdim edildi.
6 BİN POLİS GÖREV YAPTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kritik derbi için yoğun güvenlik önlemi aldı.
Müsabaka için RAMS Park ve çevresinde görev yapan 5 bin 800 polis, herhangi bir asayiş sorunu yaşanmaması için tedbir aldı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, mücadele öncesinde stada gelerek önlemleri yerinde inceledi.
FENERBAHÇE'NİN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası'nda son oynadıkları Konyaspor maçına göre ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.
İtalyan teknik adam, RAMS Park'ta oynanan müsabakada Konyaspor maçına ilk 11'de başlattığı Levent Mercan, Anthony Musaba ve İsmail Yüksek'i derbide kulübeye çekti.
Genç çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Archie Brown, Dorgeles Nene ve Anderson Talisca'yı ilk 11'de sahaya sürdü.
Galatasaray karşısında kalede Ederson Moraes'i oynatan 40 yaşındaki teknik adam, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta alanda N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi yer alırken, hücumda Dorgeles Nene, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu şans buldu. Fenerbahçe, gol yollarında ise Sidiki Cherif'e güvendi.
Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Mert Müldür, Fred Rodrigues, İsmail Yüksek, Marco Asensio, Oğuz Aydın ve Anthony Musaba ise yedek soyundu.
ASENSIO YEDEKLER ARASINDA
Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Marco Asensio, derbi müsabakasıyla kadroya döndü.
Sarı-lacivertlilerin ligde 5 Nisan tarihinde Beşiktaş ile oynadığı derbi maçında sakatlık yaşayan Asensio, ikisi lig, biri kupa olmak üzere 3 resmi maçta takımını yalnız bırakmıştı.
Sakatlığını atlatan yıldız oyuncu, Galatasaray derbisinde kadroya dahil edilirken, müsabakaya yedekler arasında başladı.
KEREM AKTÜRKOĞLU, RAKİP OLARAK GELDİ
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, ilk kez RAMS Park'a rakip olarak geldi.
Uzun yıllar Galatasaray forması giydikten sonra Portekiz'in Benfica ekibine transfer olan Kerem, sezon başında Fenerbahçe'ye katılmıştı.
Sezon içerisinde sarı-kırmızılılara karşı forma giyen Kerem, Fenerbahçe ile ilk kez Galatasaray deplasmanına çıktı.
TEK EKSİK EDSON
Fenerbahçe, derbi müsabakasına tek eksikle çıktı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Edson Alvarez, maç kadrosuna dahil edilmedi.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
Chobani Stadı'nın etrafında erken saatlerde toplanan sarı-lacivertli yaklaşık 2 bin 500 taraftar, 45 otobüsle RAMS Park'a gelerek takımlarını destekledi.
Yönetim kurulu tarafından Kadıköy'de dağıtılan formalarla deplasman tribününde yer alan sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde tek tek oyuncularını tribüne çağırarak destek verdi.
YÖNETİM TAM KADRO
Fenerbahçe'de yönetim tam kadro RAMS Park'a geldi.
Sarı-lacivertlilerde başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu, derbide sarı lacivertli takımı yalnız bırakmadı.
DERBİDE GERGİNLİK!
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi gergin başladı. 5. dakikada Galatasaray ceza sahasına gelen topu kaleci Uğurcan Çakır kontrol etti. Uğurcan, daha sonra Jayden Oosterwolde'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Uğurcan Çakır, saha içerisinde kısa bir tedavi gördü. Yaşanan pozisyon sonrası iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Uğurcan Çakır ve Oosterwolde, yaşanan pozisyon sonrası sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Uğurcan Çakır, gelecek hafta Samsunspor maçında forma giyemeyecek.
DERBİDE PENALTI KARARI
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin 11. dakikasında penaltı kazandı. Topla birlikte ceza sahasına giren Sidiki Cherif, Davinson Sanchez'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.
PENALTI KAÇTI!
Fenerbahçe'de kazanılan penaltıda topun başına Anderson Talisca geçti. Talisca, penaltıyı dışarıya gönderdi.
GALATASARAY'DA PENALTI BEKLENTİSİ
Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, bir pozisyonda penaltı bekledi.
Leroy Sane, 22. dakikada Dorgeles Nene'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular, hakem Yasin Kol'a itirazda bulundu. Hakem Kol, oyunun sürmesini istedi.
Hakem Yasin Kol, VAR kontrolünün ardından oyunun devam etmesini istedi.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Fenerbahçe'de itirazlarının ardından Archie Brown ve Ederson, sarı kart gördü. Brown, gelecek hafta Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
GALATASARAY YİNE PENALTI BEKLEDİ
Galatasaray, 39. dakikada yine penaltı itirazında bulundu.
Victor Osimhen, ceza sahasında Jayden Oosterwolde'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Osimhen, bu pozisyonda penaltı itirazında bulundu.
Hakem Yasin Kol, oyunun devam etmesini istedi.
Galatasaray'da teknik heyet de devam kararına itirazda bulundu.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde 40. dakikada Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti.
Sağdan kullanılan uzun taç atışında top arka direğe sekti. Arka direkte boş pozisyonda kalan Osimhen, kafasından seken topu diziyle tamamladı ve Galatasaray'ı derbide 1-0 öne taşıdı.
GALATASARAY DEVREDE ÖNDE
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
GALATASARAY'IN GOLÜ İPTAL OLDU!
Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray'ın bir golü, VAR'dan döndü.
Galatasaray, 56. dakikada Lucas Torreira ile Fenerbahçe karşısında ikinci golü buldu.
VAR'dan gelen kontrolün ardından Torreira'nın golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.
PENALTI KARARI VE KIRMIZI KART
Galatasaray, karşılaşmanın 60. dakikasında penaltı kazandı.
Bu dakikada ceza sahasına giren Yunus Akgün, Jayden Oosterwolde'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.
FENERBAHÇE 10 KİŞİ KALDI!
Fenerbahçe'de sarı kartı bulunan kaleci Ederson, penaltı kararı sonrası hakem Yasin Kol'a itirazlarda bulundu ve ikinci kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.
FENERBAHÇE'DEN DEĞİŞİKLİKLER!
Fenerbahçe'de kırmızı kart sonrası Mert Günok oyuna dahil oldu ve Anderson Talisca kenara geldi. İsmail Yüksek de Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.
BARIŞ ALPER YILMAZ PENALTIYI ATTI
Galatasaray'da kazanılan penaltıda topun başına Barış Alper Yılmaz geçti. Barış Alper Yılmaz, 67. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve durumu 2-0'a getirdi.
GALATASARAY'DAN ÜÇÜNCÜ GOL!
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde 83. dakikada üçüncü golü buldu. Kullanılan kornerde kalesini terk eden Mert Günok, topu kontrol etti ancak daha sonra Brown ile çarpıştı ve topu elinden kaçırdı. Bu topu önünde bulan Lucas Torreira, takımının üçüncü golünü attı.
Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Sane'nin sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önündeki Osimhen'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
13. dakikada Fenerbahçe penaltı fırsatından yararlanamadı. Guendouzi'nin pasında ceza sahasına giren Cherif, Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Sonrasında hakem Yasin Kol, pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Topun başına geçen Talisca, sağ taraftan meşin yuvarlağı auta gönderdi.
37. dakikada Jakobs'un sol kanattan ortasında altıpas çizgisi önünde bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
40. dakikada Galatasaray öne geçti. Jakobs'un sağ taraftan kullandığı taç atışında Lemina'nın indirdiği topu altıpas içinde kontrol eden Osimhen'in diziyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
45. dakikada Nene'nin pasıyla ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğe çarparak auta gitti.
Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
56. dakikada Galatasaray'ın golü ofsayt sebebiyle iptal edildi. Sane'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Torreira'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden ağlarla buluştu. VAR, bu pozisyonda Torreira'nın ofsaytta olduğunu belirterek, golü iptal etti.
67. dakikada Galatasaray, penaltıdan farkı 2'ye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Sane, meşin yuvarlağı Yunus Akgün'e aktardı. Oosterwolde'nin ceza sahası içinde Yunus'a yaptığı müdahale sonrası hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi. Sonrasında uyarılara rağmen yerine geçmeyen kaleci Ederson da ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Penaltıda topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
73. dakikada Semedo'nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İsmail Yüksek'in vuruşunda direk dibinde bulunan kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
83. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Lang'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Mert Günok, altıpas çizgisi önünde Brown ile çarpışarak topu elinden kaçırdı. Sonrasında topu penaltı noktası civarında önünde bulan Torreira'nın boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 3-0.
90+3. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın yaklaşık 30 metreden çektiği şutu kaleci Mert Günok güçlükle çeldi.
Galatasaray, maçtan 3-0 galip ayrıldı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai (Dk. 85 Singo), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 82 Eren Elmalı), Lemina (Dk. 82 Icardi), Torreira, Sane, Yunus Akgün (Dk. 68 Lang), Barış Alper Yılmaz (Dk. 82 İlkay Gündoğan), Osimhen
Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Dk. 84 Mert Müldür), Skriniar, Oosterwolde, Brown (Dk. 84 Levent Mercan), Kante, Guendouzi, Nene (Dk. 71 Musaba), Talisca (Dk. 65 Mert Günok), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 66 İsmail Yüksek), Cherif
Goller: Dk. 40 Osimhen, Dk. 67 Barış Alper Yılmaz (Penaltıdan), Dk. 83 Torreira (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 62 Ederson (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 6 Oosterwolde, Dk. 23 Brown, Dk. 90+3 Guendouzi, Dk. 90+6 Mert Müldür (Fenerbahçe), Dk. 6 Uğurcan Çakır, Dk. 41 Yunus Akgün, Dk. 68 Barış Alper Yılmaz, Dk. 85 Torreira, Dk. 90+6 Osimhen (Galatasaray)
