Dortmund, Devler Ligi biletini kaptı!

Almanya 1. Bundesliga'nın 31. haftasında Borussia Dortmund ile Freiburg karşı karıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Dortmund, 4-0'lık skorla kazandı.



Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Maximilian Beier, 14. dakikada Serhou Guirassy, 31. dakikada Ramy Bensebaini ve 87. dakikada Fabio Silva kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Dortmund, puanını 67'ye yükselttti ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı garantiledi.



Freiburg ise 43 puanda kaldı.



Dortmund, gelecek hafta Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek. Freiburg ise Wolfsburg ile evinde karşılaşacak.



