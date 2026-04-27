Victor Osimhen gollerine devam ediyor

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinde 3-0 kazanılan maçta takımının ilk golünü attı.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bu sezon 20. golünü derbide attı.
Bu sezon Süper Lig'deki 20. maçına çıkan Osimhen, 40. dakikada fileleri havalandırarak gol sayısını 13'e taşıdı. 27 yaşındaki santrfor, ligin 15. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasıyla başlayan süreçte forma giydiği 10 müsabakanın 9'unda 10 kez skoru değiştirmeyi başardı. Bu süreçte 22. haftadaki ikas Eyüpspor mücadelesinde gol atamayan Osimhen, takımının şampiyonluk yolundaki en önemli kozu oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 müsabakada 7 golü bulunan yıldız santrfor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek maçı boş geçti.
