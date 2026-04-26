FA Cup yarı final maçında Chelsea, Leeds United ile karşı karşıya geldi. Chelsea, Wembley'de oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 23. dakikada Enzo Fernandez attı.
Bu sonucun ardından Chelsea, FA Cup'ta finale yükseldi. Chelsea, finalde Manchester City ile karşı karşıya gelecek.
Chelsea, Leeds United maçındaki galibiyetiyle birlikte 3 maç sonra kazandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 23. dakikada Enzo Fernandez attı.
Bu sonucun ardından Chelsea, FA Cup'ta finale yükseldi. Chelsea, finalde Manchester City ile karşı karşıya gelecek.
Chelsea, Leeds United maçındaki galibiyetiyle birlikte 3 maç sonra kazandı.