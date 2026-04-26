Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'de şampiyon Fenerbahçe

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1 finalinde iki Türk takımını karşı karşıya getiren müsabakada Fenerbahçe İstanbul Jet, Galatasaray Fuzul'ü 61-57 mağlup ederek şampiyon oldu.
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu tarafından İtalya'da düzenlenen organizasyonun finalinde Türk derbisi heyecanı yaşandı.
Galatasaray Fuzul'ü 61-57 yenen Fenerbahçe İstanbul Jet, Avrupa Kupası 1'de ikinci, Avrupa'da ise 4. şampiyonluğunu elde etti.
Pala Serradimigni Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu sarı-lacivertliler, 19-13 önde tamamladı. Galatasaray Fuzul, soyunma odasına 33-26 önde girerken üçüncü çeyrek ise 42-42 eşitlikle sonuçlandı.
Maçın son bölümünde avantajı eline geçiren sarı-lacivertli takım, müsabakayı 61-57 kazanarak kupanın sahibi oldu.
Karşılaşmayı Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murat Emanetoğlu, salonda takip etti.
